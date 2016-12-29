Карякин чёрными победил Карлсена на чемпионате мира по блицу
Россиянин Сергей Карякин в пятом туре чемпионата мира по блицу, стартовавшего в Дохе (Катар), чёрными фигурами победил норвежца Магнуса Карлсена.
Таким образом, Сергей одержал пятую победу кряду и единолично лидирует в соревнованиях. Всего спортсменам предстоит провести по 21 партии, 11 из которых будут сыграны в четверг, 29 декабря, а ещё 10 — в пятницу. В шестом туре Карякин сыграет с египтянином Адли.
Напомним, что в ноябре Карякин в матче за звание чемпиона мира по шахматам на
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