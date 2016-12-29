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29 декабря 2016, 10:17 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

Карякин, Свидлер, Крамник и Томашевский включены в список участников ГП-2017

Международная шахматная федерация опубликовала список шахматистов, которые имеют право участвовать в серии Гран-при 2017 года.

Международная шахматная федерация опубликовала список шахматистов которые имеют право участвовать в серии <nobr>Гран-при </nobr>2017 года. Увеличить
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Этапы пройдут в Шардже (17—28 февраля), Москве (11—22 мая), Женеве (5—16 июля) и Пальма-де-Майорке (15—26 ноября).

В список включены россияне Сергей Карякин, Пётр Свидлер, Владимир Крамник и Евгений Томашевский.

Также в предварительную заявку попали: Магнус Карлсен (Норвегия), Аниш Гири (Нидерланды), Павел Эльянов (Украина), Хикару Накамура (США), Фабиано Каруана (США), Вишванатан Ананд (Индия), Веселин Топалов (Болгария), Левон Аронян (Армения), Уэсли Со (США), Дин Лижэнь (Китай), Максим Вашье-Лаграв (Франция).
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