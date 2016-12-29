Порошенко поздравил украинских шахматистов с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам

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«Браво украинским шахматистам!», — подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня гроссмейстер Василий Иванчук одержал победу на ЧМ, который проходил в Катаре.

Иванчук набрал 11 очков и по дополнительным показателям стал чемпионом мира.

Ранее победу на чемпионате по быстрым шахматам среди женщин завоевала Анна Музычук.