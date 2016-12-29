Порошенко поздравил украинских шахматистов с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам
«Фантастический день для украинских шахмат! Вслед за Анной Музычук большую победу одерживает Василий Иванчук и становится чемпионом мира по быстрым шахматам среди мужчин», — написал глава государства в Facebook.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Браво украинским шахматистам!», — подчеркнул Порошенко.
Как сообщал УНИАН, сегодня гроссмейстер Василий Иванчук одержал победу на ЧМ, который проходил в Катаре.
Иванчук набрал 11 очков и по дополнительным показателям стал чемпионом мира.
Ранее победу на чемпионате по быстрым шахматам среди женщин завоевала Анна Музычук.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter