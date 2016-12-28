Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам
Львовянин завоевал золото вслед за землячкой Музычук.
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В Дохе (Катар) завершился чемпионат мира по быстрым шахматам среди мужчин, где победу одержал украинец Василий Иванчук, сообщает официальный сайт соревнований.
Иванчук набрал 11 очков и по дополнительным показателям опередил серебряного призера Александра Грищука (Россия) и бронзового — Магнуса Ларсена (Норвегия).
В последний день соревнований украинец проиграл россиянину Яну Непомнящему, сыграл вничью с Грищуком и кубинцем Пересом Льньером Домингесом, и обыграл Вишванатана Ананда из Индии и Гранта Мелкумяна из Армении.
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по быстрым шахматам прохрдил в Катаре с 26 по 28 декабря.
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