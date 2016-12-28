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28 декабря 2016, 21:32 | Прочие: Шахматы, шашки | УНИАН

Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Украинская шахматистка Анна Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам на соревнованиях, которые проходят в Дохе (Катар).

Украинская шахматистка Анна Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам на соревнованиях которые проходят в Дохе (Катар). Увеличить
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Украинка обеспечила себе победу за тур до окончания турнира, став недосягаемой для соперниц, сообщает Zn.ua.

Она набрала 9 очков в 11 партиях и опережает ближайшую соперницу россиянку Александру Костенюк на 1,5 очка.

Среди мужчин лидировавший перед последним игровым днем Иванчук в 11-м туре турнира проиграл россиянину Яну Непомнящему, который после этого захватил лидерство. Перед этим украинец обыграл Магнуса Карлсена. Сегодня норвежца одолел также Антон Коробов и лишил его шансов защитить титул чемпиона мира.

Как сообщал УНИАН, в ноябре украинские шахматисты обратились к Раде с просьбой принять национальную программу развития шахмат в Украине.
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Новости Шахмат, шашек

Коробов вслед за Иванчуком обыграл Карлсена на чемпионате мира по быстрым шахматам

Коробов вслед за Иванчуком обыграл Карлсена на чемпионате мира по быстрым шахматам

В Дохе (Катар) продолжается чемпионат мира по быстрым шахматам, где сегодня, в партии 11-го тура украинец Антон Коробов обыграл чемпиона мира в классических шахматах норвежца Магнусе Карлсена, сообщает официальный сайт соревнований.
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