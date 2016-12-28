Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам
Украинская шахматистка Анна Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам на соревнованиях, которые проходят в Дохе (Катар).
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Украинка обеспечила себе победу за тур до окончания турнира, став недосягаемой для соперниц, сообщает Zn.ua.
Она набрала 9 очков в 11 партиях и опережает ближайшую соперницу россиянку Александру Костенюк на 1,5 очка.
Среди мужчин лидировавший перед последним игровым днем Иванчук в 11-м туре турнира проиграл россиянину Яну Непомнящему, который после этого захватил лидерство. Перед этим украинец обыграл Магнуса Карлсена. Сегодня норвежца одолел также Антон Коробов и лишил его шансов защитить титул чемпиона мира.
Как сообщал УНИАН, в ноябре украинские шахматисты обратились к Раде с просьбой принять национальную программу развития шахмат в Украине.
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