Коробов вслед за Иванчуком обыграл Карлсена на чемпионате мира по быстрым шахматам

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После этой партии Карлсен потерял шансы на завоевание титула чемпиона мира.

В свою очередь, Иванчук сегодня уступил россиянину Яну Непомнящему.

В турнирной таблице после 11-ти туров у Непомнящего 8,5 очка, Иванчука и Коробова — по 8, они делят 2−3 места.

Как сообщал УНИАН, турнир длится 15 туров — три дня по пять партий. Остальные 12−15 туры пройдут сегодня до вечера.