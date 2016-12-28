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28 декабря 2016, 17:00 | Прочие: Шахматы, шашки | УНИАН

Коробов вслед за Иванчуком обыграл Карлсена на чемпионате мира по быстрым шахматам

В Дохе (Катар) продолжается чемпионат мира по быстрым шахматам, где сегодня, в партии 11-го тура украинец Антон Коробов обыграл чемпиона мира в классических шахматах норвежца Магнусе Карлсена, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинские гроссмейстеры по очереди обыграли чемпиона мира в игре с классическим контролем времени. Увеличить
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После этой партии Карлсен потерял шансы на завоевание титула чемпиона мира.

В свою очередь, Иванчук сегодня уступил россиянину Яну Непомнящему.

В турнирной таблице после 11-ти туров у Непомнящего 8,5 очка, Иванчука и Коробова — по 8, они делят 2−3 места.

Как сообщал УНИАН, турнир длится 15 туров — три дня по пять партий. Остальные 12−15 туры пройдут сегодня до вечера.

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