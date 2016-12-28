Коробов вслед за Иванчуком обыграл Карлсена на чемпионате мира по быстрым шахматам
В Дохе (Катар) продолжается чемпионат мира по быстрым шахматам, где сегодня, в партии 11-го тура украинец Антон Коробов обыграл чемпиона мира в классических шахматах норвежца Магнусе Карлсена, сообщает официальный сайт соревнований.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
После этой партии Карлсен потерял шансы на завоевание титула чемпиона мира.
В свою очередь, Иванчук сегодня уступил россиянину Яну Непомнящему.
В турнирной таблице после 11-ти туров у Непомнящего 8,5 очка, Иванчука и Коробова — по 8, они делят 2−3 места.
Как сообщал УНИАН, турнир длится 15 туров — три дня по пять партий. Остальные 12−15 туры пройдут сегодня до вечера.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter