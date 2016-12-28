Украинцы лидируют на чемпионате мира по шахматам
Во второй день чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в столице Катара Дохе, украинский гроссмейстер Василий Иванчук был в великолепной форме.
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Он начал день с победы над чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и завершил его победой над лидером нынешнего турнира Шахрияром Мамедьяровым, сообщает «Сегодня».
Набрав 8 очков, Иванчук единолично возглавил турнирную таблицу, опережая на 0,5 очка Мамедьярова и Непомнящего.
Магнус Карлсен с 7 очками делит 4−10 места с шестью другими шахматистами.
Судьба титула решится в последний день, когда каждый из шахматистов сыграет пять партий.
В турнире девушек уверенно первое место занимает украинка Анна Музычук.
Во вторник Музычук в 5−8-м турах одержала две победы и еще две партии свела вничью. Она остается во главе турнирной таблицы с 7 баллами.
Фото: «Сегодня».
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