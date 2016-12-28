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https://sport.mail.ru/news/chess/28279745/
28 декабря 2016, 8:40 | Прочие: Шахматы, шашки | Comments.ua

Украинцы лидируют на чемпионате мира по шахматам

Во второй день чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в столице Катара Дохе, украинский гроссмейстер Василий Иванчук был в великолепной форме.

Во второй день чемпионата мира по быстрым шахматам который проходит в столице Катара Дохе украинский гроссмейстер Василий <span class=error>Иванчук</span> был в великолепной форме. Увеличить
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Он начал день с победы над чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и завершил его победой над лидером нынешнего турнира Шахрияром Мамедьяровым, сообщает «Сегодня».

Набрав 8 очков, Иванчук единолично возглавил турнирную таблицу, опережая на 0,5 очка Мамедьярова и Непомнящего.

Магнус Карлсен с 7 очками делит 4−10 места с шестью другими шахматистами.

Судьба титула решится в последний день, когда каждый из шахматистов сыграет пять партий.

В турнире девушек уверенно первое место занимает украинка Анна Музычук.

Во вторник Музычук в 5−8-м турах одержала две победы и еще две партии свела вничью. Она остается во главе турнирной таблицы с 7 баллами.

Фото: «Сегодня».

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