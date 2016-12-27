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27 декабря 2016, 21:54 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Украинка Анна Музычук укрепила лидерство на ЧМ по рапиду в Дохе после второго дня

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт. Украинка Анна Музычук укрепила свое лидерство на чемпионате мира по быстрым шахматам в Дохе после второго дня соревнований.

МОСКВА 27 дек — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Украинка Анна <span class=error>Музычук</span> укрепила свое лидерство на чемпионате мира по быстрым шахматам в Дохе после второго дня соревнований. Увеличить
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Во вторник Музычук в 5−8-м турах одержала две победы и еще две партии свела вничью. Она остается во главе турнирной таблицы с 7 баллами.

Следом располагаются россиянки Александра Костенюк и Екатерина Лагно, которые одержали по победе и три раза сыграли вничью, в том числе в очной встрече в 7-м туре. У россиянок стало по 5,5 балла. Такая же сумма баллов у Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана.

У других представительниц России Алины Кашлинской и Валентины Гуниной по 5 очков, у Александры Горячкиной — 4,5 балла, у Дарьи Чарочкиной и Влады Свиридовой — по 3.

В среду пройдут заключительные 9−12-й туры.
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