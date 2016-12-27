Украинка Анна Музычук укрепила лидерство на ЧМ по рапиду в Дохе после второго дня
МОСКВА, 27 дек —
Р-Спорт. Украинка Анна Музычук укрепила свое лидерство на чемпионате мира по быстрым шахматам в Дохе после второго дня соревнований.
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Во вторник Музычук в 5−8-м турах одержала две победы и еще две партии свела вничью. Она остается во главе турнирной таблицы с 7 баллами.
Следом располагаются россиянки Александра Костенюк и Екатерина Лагно, которые одержали по победе и три раза сыграли вничью, в том числе в очной встрече в 7-м туре. У россиянок стало по 5,5 балла. Такая же сумма баллов у Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана.
У других представительниц России Алины Кашлинской и Валентины Гуниной по 5 очков, у Александры Горячкиной — 4,5 балла, у Дарьи Чарочкиной и Влады Свиридовой — по 3.
В среду пройдут заключительные 9−12-й туры.
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