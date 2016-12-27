Украинка Анна Музычук укрепила лидерство на ЧМ по рапиду в Дохе после второго дня

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во вторник Музычук в 5−8-м турах одержала две победы и еще две партии свела вничью. Она остается во главе турнирной таблицы с 7 баллами.

Следом располагаются россиянки Александра Костенюк и Екатерина Лагно, которые одержали по победе и три раза сыграли вничью, в том числе в очной встрече в 7-м туре. У россиянок стало по 5,5 балла. Такая же сумма баллов у Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана.

У других представительниц России Алины Кашлинской и Валентины Гуниной по 5 очков, у Александры Горячкиной — 4,5 балла, у Дарьи Чарочкиной и Влады Свиридовой — по 3.

В среду пройдут заключительные 9−12-й туры.