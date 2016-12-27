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27 декабря 2016, 20:20 | Прочие: Шахматы, шашки | УНИАН

Иванчук сенсационно обыграл на чемпионате мира по быстрым шахматам Карлсена

В Дохе (Катар) проходят партии второго игрового дня чемпионата мира по быстрым шахматам, где в противостоянии норвежца Магнуса Карлсена и украинца Василия Иванчука сенсационную победу одержал наш соотечественник, сообщают «Українські шахи».

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Карлсен остановил часы, когда у него на игровом столе оставалось всего пять фигур. Норвежец играл в этой партии черными.

Накануне, в первый день в мужских соревнованиях каждый шахматист провёл по пять партий. Пять побед одержал только украинец Антон Коробов, который и захватил лидерство на турнире. На втором месте шел армянский гроссмейстер Левон Аронян, в активе которого 4,5 очка. Третью строчку делят семь участников, набравших по 4 очка, среди которых украинцев не было.

Женщины провели в первый день по четыре партии. Лидировала украинка Анна Музычук (4 очка), второй шла её соотечественница Инна Гапоненко (3,5).

Чемпионат мира по быстрым шахматам проходит в Дохе с 25 по 28 декабря, 29—30 декабря состоится турнир по блицу.

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