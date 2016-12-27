Иванчук сенсационно обыграл на чемпионате мира по быстрым шахматам Карлсена

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Карлсен остановил часы, когда у него на игровом столе оставалось всего пять фигур. Норвежец играл в этой партии черными.

Накануне, в первый день в мужских соревнованиях каждый шахматист провёл по пять партий. Пять побед одержал только украинец Антон Коробов, который и захватил лидерство на турнире. На втором месте шел армянский гроссмейстер Левон Аронян, в активе которого 4,5 очка. Третью строчку делят семь участников, набравших по 4 очка, среди которых украинцев не было.

Женщины провели в первый день по четыре партии. Лидировала украинка Анна Музычук (4 очка), второй шла её соотечественница Инна Гапоненко (3,5).