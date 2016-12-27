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27 декабря 2016, 15:01 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Подмосковье может принять матч за звание чемпионки мира по шахматам

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Московская область планирует побороться за право принять матч за звание чемпионки мира по шахматам. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Федерации шахмат Московской области Сергей Нестеров.

«Возможно, в следующем году нам удастся взять в Московскую область матч за звание чемпионки мира, — сказал Нестеров. — В Иране скоро стартует отборочный чемпионат среди женщин. Если победительницей будет наша соотечественница, то у нас есть хороший шанс получить этот турнир».

Место для возможного проведения соревнований еще не определено. «Один из вариантов места проведения турнира — “Крокус Сити”, но мы еще думаем», — добавил он.
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