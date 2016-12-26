Виктория Мотричко завоевала все три золотые медали чемпионата Украины по шашкам

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В Полтаве завершился последний цикл Чемпионатов Украины по шашкам-100 2016 года, где в общей сложности были разыграны шесть комплектов наград — по три у мужчин и женщин, сообщил УНИАН вице-президент Федерации шашек Украины Леонид Бройтман.

Победным хет-триком завершила сезон международный гроссмейстер из Одессы Виктория Мотричко,

Она трижды поднималась на пьедестал почета за золотыми медалями Чемпионата Украины по шашкам-100. После победы в основном турнире с классическим контролем времени, она затем подтвердила свое реноме чемпионки в турнирах по быстрым шашкам и в блице.

Любопытно, что Мотричко приехала на этот турнир, досрочно выйдя из декретного отпуска, и преподнесла отличный новогодний подарок не только любителям игры, но и своей дочери Николь и мужу Владиславу — одному из ведущих шашистов Белоруссии.

Среди призеров женских турниров Чемпионата Украины во всех трех видах программы, необходимо отметить стабильную игру международных гроссмейстеров Ольги Балтажи из Ивано-Франковска, Людмилы Литвиненко из Запорожья и мастера спорта Татьяны Зайцевой — воспитанницы школы шашек из Каменского Днепропетровской области, а ныне студентки из Киева. Именно они стали призерами в турнирах по быстрым шашкам и молниеносной игре.

Не менее успешным можно назвать выступление в мужских турнирах международного гроссмейстера Юрия Аникеева из Харькова, на счету которого две золотые и одна серебряная медаль. Стабильный результат лидера украинской сборной не может не радовать перед ответственными стартами 2017 года, среди которых Чемпионат мира в Эстонии.

Среди тех, кто будет представлять Украину на главном турнире года и международный гроссмейстер из Днепра Артем Иванов. Именно ему удалось опередить Юрия Аникеева в одном из трех турниров — в игре по быстрым шашкам. В остальных турнирах у него серебро.

Еще две бронзовые медали у спортсмена из Запорожья Юрия Бобкова. Он занял третьи места в турнирах по блицу и быстрым шакам.