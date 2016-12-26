Главные шахматные события 2016 года

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Високосный год, если верить народным приметам, считается самым тяжелым во всем четырехлетнем цикле. Неважно, верить приметам, или нет, но 2016 год стал, пожалуй, самым трудным для всего российского спорта. Или почти всего. Где точно не было серьезных потрясений со знаком минус, так это в шахматах. А завершился год небывалым подъемом их популярности.

Матч за титул чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и российским гроссмейстером Сергеем Карякиным приковал внимание около 7 млн болельщиков со всех уголков планеты и стал самым обсуждаемым событием ноября. Но не стоит начинать с конца, а лучше вспомнить, что происходило в мировых шахматах в течение всего года.

Пешка на седьмой горизонтали.

Чемпиону мира Карлсену после второй победы над Вишванатаном Анандом в 2014 году пришлось долго ждать имя своего будущего соперника в матче на первенство мира.

Турнир претендентов проходил в Москве с 10 по 29 марта. В нем приняли участие восемь шахматистов, семь из которых квалифицировались на турнир, а один участник получил wild card.

Ананд, как проигравший в матче за звание чемпиона мира, стал первым среди отобравшихся на соревнования в Москве. Шахматистами, занявшими два первых места на Кубке мира 2015 года, стали россияне Карякин и Петр Свидлер. Далее на турнир претендентов квалифицировались двое лучших по итогам Гран-при 2014/15 — представители США Фабиано Каруана и Хикару Накамура, а также два шахматиста с наивысшим средним рейтингом за 2015 год из оставшихся. Ими стали голландец Аниш Гири и болгарин Веселин Топалов. Wild Card получил армянский гроссмейстер Левон Аронян.

Состав подобрался очень интересным и разношерстным.

Самым возрастным участником турнира стал 46-летний Ананд, а самым молодым — Гири, которому на тот момент был всего 21 год. Наивысшим рейтингом на момент турнира обладал Каруана, занимавший третью строчку.

А будущий победитель Карякин вообще находился за пределами десятки и занимал всего лишь 13-е место в мировой табели о рангах. Несмотря на свою молодость, 23-летний Каруана считался главным претендентом на победу — он обладал самым высоким рейтингом среди всех участников и очень сильно провел сезон, а в течение двух лет не выходил за пределы шестерки сильнейших.

Американец не подвел ожидания специалистов — перед последним матчем он делил первое место с Карякиным, но играть с россиянином должен был черными. Каруана предложил Сергею сицилианскую защиту, тем самым демонстрируя намерение играть на победу. Ничья устраивала Карякина, потому что при равенстве очков у него было больше побед. Вскоре американец завладел инициативой в партии и получил предпочтительную позицию. Однако Карякин воспользовался ненадежным положением короля черных и повернул ход борьбы в свою пользу, а в конце партии пожертвовал ладью и срежиссировал атаку с неизбежным матом.

На 44-м ходу Каруана признал свое поражение, и Карякин стал победителем турнира претендентов. Его победа вызвала большой резонанс в шахматном мире.

Он стал претендентом на титул чемпиона мира с самым низким рейтингом за всю историю, и многие специалисты стали заранее отдавать предпочтение действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену. После победы на «претендентах» Карякин стал реже заявляться на турниры, чтобы больше сфокусироваться на подготовке к главному матчу года. В свою очередь Карлсен принял участие во многих состязаниях и одержал ряд побед.

Король говорит.

В 2015 году был создан Мировой шахматный тур. Организаторы тура провели переговоры с несколькими уже известными международными турнирами, чтобы объединить их в единый чемпионат. В этом году в Мировой тур вошли четыре турнира: два по быстрым шахматам (в Париже и голландском Лёвене) и два классических (в американском Сент-Луисе и Лондоне). Карлсен принял участие только в турнирах по рапиду из-за подготовки к защите титула, но выступил очень сильно, одержав победу в Голландии и став вторым в Париже, где уступил американцу Накамуре. А в обоих классических турнирах первенствовал еще один представитель США Уэсли Со, одержавший победу в общем зачете.

Однако до Нью-Йоркской встречи с Карякиным Карлсен успел сыграть еще на нескольких представительных международных турнирах. Норвежец праздновал успех в голландском Вяйк-ан-Зее, а потом в июле принял участие в одном из самых престижных турниров в испанском Бильбао, который вызвал колоссальный интерес у зрителей и специалистов, потому что это была единственная возможность увидеть поединки чемпиона мира и Карякина до их матча. Карлсен очень сильно провел соревнование, хотя и потерпел одно поражение белыми от Накамуры, но при этом норвежец оформил четыре победы и уверенно выиграл турнир с 17 очками.

В противостоянии с претендентом на звание чемпиона мира Карлсен также праздновал успех. Черными он сыграл вничью, а белыми заставил Карякина сложить оружие.

В апреле Карлсен одержал очень важную победу на домашнем турнире в Ставангере, который до этого ему ни разу не покорялся. Любопытно, что до успеха в этом году норвежец дважды принимал в нем участие и оба раза завершал его вторым, уступая Карякину. В этот раз российский шахматист не приехал в Норвегию по понятным причинам, и Карлсену, наконец, удалось порадовать своих соотечественников.

Шахматные державы.

Помимо международных турниров пристальное внимание привлекают два национальных чемпионата — американский и российский, благодаря очень сильному составу участников. На данный момент Россия и США являются крупнейшими шахматными державами и имеют внушительное представительство своих гроссмейстеров в рейтинге ФИДЕ. Чемпионат США выиграл Каруана, опередив на одно очко Уэсли Со. Накамура замкнул тройку сильнейших.

Если в Америке все завершилось предсказуемо, то российский чемпионат преподнес сюрприз. В отсутствие Крамника и Карякина, фаворитами считались Грищук, Свидлер и Томашевский.

Однако победу неожиданно одержал 31-летний Александр Рязанцев, до этого не поднимавшийся в национальном первенстве выше пятого места.

Вторым стал Грищук, а тройку сильнейших замкнул Томашевский.

Нью-Йоркские ночи.

Весь шахматный мир с нетерпением ждал главного события последних двух лет — матча за звание чемпиона мира. Болельщики пристально следили за участниками поединка. Если Карлсен часто выступал на турнирах, то Карякин появлялся за доской крайне редко. Претендент очень серьезно подошел к подготовке и сократил общение с журналистами до минимума.

Подготовка к турниру проходила в атмосфере строжайшей секретности, о Карякине практически не было никакой информации.

Примерно за три недели до начала долгожданного матча россиянин отправился вместе со своей командой в Майами, штат Флорида, где провел последний тренировочный сбор, одновременно переживая период акклиматизации.

11 ноября началась первая партия матча за шахматную корону. Она завершилась вничью, как и следующие шесть. Карлсен в целом выглядел предпочтительнее и имел шансы первым добиться успеха, но защитные действия Карякина поставили норвежца в тупик и заставили играть более агрессивно. Если до старта поединка почти все специалисты прогнозировали относительно спокойную победу действующего чемпиона мира, то после восьмой партии настроения изменились. Именно в ней российский гроссмейстер наказал Карлсена за излишне агрессивные действия и одержал первую победу в матче. Однако в десятом поединке уже первенствовал норвежец.

12 партий в классические шахматы завершились с ничейным счетом, и судьба шахматной короны решилась на тай-брейке 30 ноября. Четыре партии в быстрые шахматы завершились в пользу Карлсена, который защитил свой титул.

Норвежский гроссмейстер по праву считается сильнейшим шахматистом мира на данный момент. Он уже выиграл три матча на первенство мира, дважды обыграв Ананда и один раз — Карякина. Он пользуется большой популярностью в мире, а на родине его и вовсе боготворят. Во многом благодаря его молодости и энергичности шахматы стали переживать ренессанс в последние годы. Команда Карлсена выпустила мобильное приложение, которое пользуется огромной популярностью во всем мире. Интерес к его противостоянию с Карякиным был очень высок задолго до начала матча. Но то, что произошло в ноябре в Нью-Йорке, наверное, не предполагал никто.

Упорство и стойкость Карякина сделали свое дело, и поединок превратился в настоящий триллер, который привлек колоссальное количество зрителей со всего мира. За матчем следили около 7 млн человек через интернет, не говоря уже о телезрителях. В России популярность противостояния взлетела на небывалые высоты, несмотря на то, что некоторые партии заканчивались глубокой ночью, а то и ранним утром по московскому времени.

Такое внимание со стороны публики шахматы испытывали только в СССР. Матч был показан в прямом эфире, что невозможно было представить еще несколько месяцев назад.

Люди увлеклись игрой, многие достали пыльные доски с антресолей и вспомнили, что когда-то с увлечением играли в шахматы.

История продолжается.

Карякин вернулся домой под пристальным вниманием журналистов. На встречу гроссмейстера в аэропорту Шереметьево прибыли съемочные группы основных телеканалов страны, не говоря уже о пишущих журналистах. Количество внимания, оказанного претенденту, превзошло все ожидания. После возвращения в Россию Карякин побывал на всех центральных телеканалах, в редакциях ведущих спортивных изданий, а также посетил сначала футбольный матч «Спартака», где произвел первый удар, а затем встречу одноименного хоккейного клуба, где принял участие в церемониальном вбрасывании.

Потерпев спортивное поражение, Карякин одержал стратегическую победу, вернув популярность когда-то главному виду спорта в стране.

Тридцать лет назад имена Карпова и Каспарова не сходили с первых полос газет. В 1972 году Борис Спасский и Бобби Фишер привлекли к себе внимание всего мира. В 60-м — с упоением наслаждались игрой, возможно, самого зрелищного шахматиста в истории Михаила Таля. Тремя годами ранее с замиранием сердца следили за хитросплетениями позиционной игры Ботвинника и Смыслова, а до войны был великий Алехин. Шахматы оказали огромное влияние на нашу страну и на протяжении XX века определяли жизнь многих людей.

После 20 лет забвения у нас появился шанс вернуть эту игру на ее традиционное и заслуженное место. Надо только продолжать следить за перипетиями борьбы лучших гроссмейстеров мира.

На последней неделей уходящего года, 26—30 декабря , в столице Катара Дохе пройдет чемпионат мира по быстрым шахматам.

В течение первых трех дней определится победитель в рапиде, а последние два — отданы блицу. Действующий чемпион мира в обоих видах Магнус Карлсен будет защищать свои титулы. Там же будет играть и Сергей Карякин. И есть шанс снова увидеть их уже ставшие родными напряженные лица за шахматной доской.

Понаблюдайте за турниром, насладитесь выступлением лучших гроссмейстеров мира, вникните в суть этой замечательной древней игры, а потом отведите своих детей в шахматные школы. Поверьте, оно того стоит.