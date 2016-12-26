ЧМ по быстрым шахматам и блицу стартует с участием Карякина и Карлсена
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу стартует в понедельник в столице Катара Дохе. В турнире примет участие чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, который год назад победил в мировом первенстве по рапиду, конкуренцию ему вновь может составить российский гроссмейстер Сергей Карякин.
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Через месяц после матча за мировую шахматную корону между Карлсеном и Карякиным в
В Дохе соревнования пройдут в открытой категории, где заявлены более 120 участников, и среди женщин (36). Помимо Карлсена, Карякина и Грищука, на турнире выступит элита мировых шахмат — армянин Левон Аронян, Хикару Накамура из США, индиец Вишванатан Ананд, француз Максим
Среди фаворитов женского турнира россиянка Александра Костенюк, ее соотечественницы Екатерина Лагно и Валентина Гунина, а также китаянка Цзюй Вэньцзюнь, украинка Анна Музычук, Хумпи Конеру и Харика Дронавалли из Индии.
Быстро и еще быстрее
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Призовой фонд открытого турнира составляет $400 тысяч, из которых победители как в рапиде, так и блице получат по $40 тысяч. Женщины разыграют $80 тыс. (по 10 за победу в каждом виде).
Чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу под эгидой Международной федерации шахмат (FIDE) стали проводиться с 1992 года, хотя неофициальные турниры проходили с 1970 года, их победителями становились Роберт Фишер, Михаил Таль, Анатолий Карпов. Два последних чемпионата мира по быстрым шахматам выиграл Карлсен, который в 2014 году также стал первым в блице. Сергей Карякин в 2012 году стал чемпионом мира по рапиду.
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