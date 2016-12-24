Шахматист Гельфанд назвал провал на мемориале Таля в Москве главной неудачей года

Гельфанд в пятницу принимал участие в торжественном вечере в Москве, посвященном 60-летию Центрального дома шахматиста. Гроссмейстер в 2012 году в титульном матче в столице России на тай-брейке проиграл чемпиону мира индийцу Вишванатану Ананду, в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) спортсмен занимает 27-е место. На десятом мемориале Таля, проходившем в конце сентября-начале октября, Гельфанд набрал 2 очка из 9 и занял последнее место.

«В целом я достойно играл в 2016 году, но допустил явный провал на мемориале Михаила Таля — главном турнире года, — сказал Гельфанд. — Оказалось, что я находился не форме, возникает вопрос — почему? И я думал над этим. Надеюсь, к следующим турнирам такого высокого уровня я подойду по-другому, в иной степени готовности».

Собеседник агентства отметил, что не примет участия в стартующем в понедельник в Катаре чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу по политическим мотивам — из-за наличия израильского паспорта.

«Моим первым стартом в новом году будет турнир в Гибралтаре, один из сильнейших по составу, — продолжил гроссмейстер. — В нем, к примеру, сыграют (входящие в топ-10 мирового рейтинга американцы Фабиано) Каруана, (Хикару) Накамура, (француз Максим) Вашье-Лаграв. По остальным турнирам пока ясности нет».