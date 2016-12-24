Япония и Сингапур претендуют на проведение матча за звание чемпиона мира по шахматам

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«Можно уже назвать претендентов — это Япония и Сингапур, идут переговоры. Я планирую посетить Японию, а потом уже Сингапур. Есть еще третий кандидат — тоже азиатская страна, которая находится рядом», — сказал Илюмжинов.

«Обе страны, продвинутые в хай-тек технологиях, претендуют на проведение матча», — отметил он.