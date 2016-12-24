Карякин не завышает ожидания от ЧМ по рапиду и блицу, но надеется выступить успешно

Соревнования по рапиду и блицу пройдут в Дохе 26—30 декабря . Карякин в ноябре в поединке за титул чемпиона мира в Нью-Йорке завершил вничью поединок в классические шахматы с обладателем звания норвежцем Магнусом Карлсеном (6:6), но уступил на тай-брейке (1:3).

«Я хочу, чтобы меня поняли правильно: на протяжении более 20 дней после прилета у меня было полное безумие, — сказал Карякин. — Это связано с тем, что каждый день проходили съемки, интервью, пресс-конференции, выступления, “прямые эфиры”. Был настолько насыщенный график, что о шахматах речь уже не шла. Но, с другой стороны, я мог сказать, что я немного отдохнул от шахмат и надеюсь, что благодаря свежести мне удастся что-то показать в Катаре. Я понимаю, что не готовился к этому турниру, и каких-то завышенных ожиданий не испытываю. Хорошим результатом будет одно попадание в тройку».

«Если будет два призовых места, то это будет уже очень серьезным успехом, — продолжил собеседник агентства. — А если удастся победить, то это просто будет супер. Но это не фантастика, потому что шанс есть всегда. И четыре года назад мне удалось стать чемпионом мира по быстрым шахматам».

Гроссмейстер уверен, что Карлсену, который также является действующим чемпионом мира по рапиду, будет непросто отстоять звание.

«Я считаю, что многие гроссмейстеры хорошо играют в быстрые шахматы, — подчеркнул россиянин. — Например, (армянин) Левон Аронян, (индиец) Вишванатан Ананд, (россиянин) Александр Грищук. Абсолютно не очевидно, что оба турнира выиграет Карлсен. Но ясно, что завяжется очень серьезная борьба за титулы».