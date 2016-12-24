Карякин не завышает ожидания от ЧМ по рапиду и блицу, но надеется выступить успешно
МОСКВА, 24 дек —
Р-Спорт, Олег Богатов. Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил «Р-Спорт», что обилие насыщенных мероприятий в Москве после завершения матча за мировую шахматную корону в США не позволило целенаправленно подготовиться к чемпионату мира по быстрым шахматам и молниеносной игре, но игровая свежесть вселяет надежду на успешное выступление на турнирах в Катаре.
Соревнования по рапиду и блицу пройдут в Дохе
«Я хочу, чтобы меня поняли правильно: на протяжении более 20 дней после прилета у меня было полное безумие, — сказал Карякин. — Это связано с тем, что каждый день проходили съемки, интервью,
«Если будет два призовых места, то это будет уже очень серьезным успехом, — продолжил собеседник агентства. — А если удастся победить, то это просто будет супер. Но это не фантастика, потому что шанс есть всегда. И четыре года назад мне удалось стать чемпионом мира по быстрым шахматам».
Гроссмейстер уверен, что Карлсену, который также является действующим чемпионом мира по рапиду, будет непросто отстоять звание.
«Я считаю, что многие гроссмейстеры хорошо играют в быстрые шахматы, — подчеркнул россиянин. — Например, (армянин) Левон Аронян, (индиец) Вишванатан Ананд, (россиянин) Александр Грищук. Абсолютно не очевидно, что оба турнира выиграет Карлсен. Но ясно, что завяжется очень серьезная борьба за титулы».
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