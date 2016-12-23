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23 декабря 2016, 19:24 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Илюмжинов объявил 2017 год годом Авербаха и подарил музею РШФ письма Эйве

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт, Олег Богатов. Международная шахматная федерация (FIDE) определила 2017 год как год старейшего гроссмейстера мира, советского и российского шахматиста Юрия Авербаха, заявил президент FIDE Кирсан Илюмжинов.

В Москве в пятницу проходит торжественный вечер, посвященный 60-летию Центрального шахматного клуба и завершению реконструкции здания.

«Президентский совет FIDE объявил 2017 год годом известного гроссмейстера Юрия Авербаха, — сказал на церемонии Илюмжинов. — Мы проведем турниры в его честь во многих национальных федерациях мира. И мы хотим на день рождения Центрального шахматного клуба сделать Российской шахматной федерации подарок от FIDE и передать в музей шахмат письма пятого чемпиона мира Макса Эйве».
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