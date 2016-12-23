Жуков: Год был удачным для российских шахмат, Карякин хорошо провел титульный матч

В Москве в пятницу проходит торжественный вечер, посвященный 60-летию Центрального шахматного клуба и завершению реконструкции здания. Карякин в поединке за титул чемпиона мира уступил на тай-брейке обладателю звания норвежцу Магнусу Карлсену.

«Я считаю, что 2016 год был очень хорошим для российских шахмат, — сказал Жуков. — И Сергей Карякин очень достойно и успешно сыграл в матче за звание чемпиона мира. Это привлекло очень большое внимание к шахматам во всем мире и в России. Это очень здорово, в России шахматы продолжают оставаться одним из самых популярных видов спорта».

«Центральный шахматный клуб переживал разные времена, но сегодня он находится в прекрасном состоянии и является лучшим домом шахматистов во всем мире, — отметил Жуков. — Это сердце шахматной жизни, и мне очень нравится идея провести в нем матч за звание чемпиона мира».