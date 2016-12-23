Команда «Королей» вновь выиграла шахматный турнир «Щелкунчик» в Москве

Соревнования состояли из двух этапов. На первом «Короли» и «Принцы» сыграли партии по классическим шахматам, вторым этапом были партии по рапиду. «Классическую» часть турнира со счетом 17:15 выиграли «Короли», но во втором этапе сильнее оказались «Принцы». Общий счет встречи — 32:32.

По правилам проведения турнира, в случае равенства очков, набранных всеми игроками команды в двух дисциплинах, места определяются по большему количеству очков, набранных всеми игроками команды в классические шахматы. Таким образом, победа досталась команде «Королей», в которую входили израильтянин Борис Гельфанд, латвиец Алексей Широв, россияне Александр Морозевич и Алексей Дреев.

За команду «Принцев» выступали россияне Владислав Артемьев, Даниил Дубов, Владимир Федосеев и Григорий Опарин.

Ранее «Короли» выигрывали турнир в 2014 и 2015 годах.