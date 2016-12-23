Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/28228416/
23 декабря 2016, 1:10 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Команда «Королей» вновь выиграла шахматный турнир «Щелкунчик» в Москве

Команда «Королей» одержала победу над командой «Принцев» на шахматном турнире поколений «Щелкунчик», который проходил в Москве.

Соревнования состояли из двух этапов. На первом «Короли» и «Принцы» сыграли партии по классическим шахматам, вторым этапом были партии по рапиду. «Классическую» часть турнира со счетом 17:15 выиграли «Короли», но во втором этапе сильнее оказались «Принцы». Общий счет встречи — 32:32.

По правилам проведения турнира, в случае равенства очков, набранных всеми игроками команды в двух дисциплинах, места определяются по большему количеству очков, набранных всеми игроками команды в классические шахматы. Таким образом, победа досталась команде «Королей», в которую входили израильтянин Борис Гельфанд, латвиец Алексей Широв, россияне Александр Морозевич и Алексей Дреев.

За команду «Принцев» выступали россияне Владислав Артемьев, Даниил Дубов, Владимир Федосеев и Григорий Опарин.

Ранее «Короли» выигрывали турнир в 2014 и 2015 годах.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

Еще 7 новостей  Все новости
19 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Принцесса из индийских сказок: 25-летняя гольфистка с потрясающей фигурой