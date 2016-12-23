Карякин заставил страну играть в шахматы
После матча на первенство мира Сергей Карякин стал одним из самых знаменитых спортсменов России.
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Уже почти месяц, как закончился матч за корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. Норвежец, будучи фаворитом, не смог переиграть россиянина в основное время (6:6). Карлсен сумел вырвать победу на
«МЕНЯ ТУТ ОСТАНОВИЛИ ИНКАССАТОРЫ»
— Ожидали, что дома будет такой прием?
— Если честно, то до сих пор немного шокирован происходящем. Даже не представляю, что было бы, если бы я выиграл этот матч. Теперь мне не дают прохода. Каждый
— Самый необычный автограф вспомните?
— Мы ехали на очередное интервью. И встали в привычной московской пробке. Рядом ехала машина инкассаторов. Они стали мне
А вчера произошел еще один забавный случай. Мы с тренером по физической подготовке Виталием Кожановым немного нарушили правила дорожного движения. Сотрудник ГИБДД уже приготовился выписать нам штраф, но, узнав меня, предложил обменять наказание на «селфи», на что мы немедленно согласились.
— Говорят, что во многих домах из шкафов и тумбочек достали запыленные доски?
— Тут мне написал журналист Юрий Волохов. Он после матча просто обезумел. Говорит, что ни на что дома времени не хватает. Как освобождается после работы — садится играть в интернете в шахматы. Совсем сон потерял, рубится до рассвета. Конечно, мне очень приятно, что в стране такой бум. Говорят, что подобное последний раз было в 1984 году, когда свой первый матч играли Анатолий Карпов и Гарри Каспаров.
ОТ ГЛУШАКОВА ДО РОТЕНБЕРГА
— Вам удалось хоть немного отдохнуть?
— Если честно, то нет. После того как мы прилетели в Москву (2 декабря), я с трапа самолета отправился в редакцию «СЭ». А потом у меня не было ни одного свободного дня. Наверное, я не имел права поступать
— С кем за эти дни удалось познакомиться?
— Я даже не могу перечислить всех знаменитых людей. В центре поля «Открытие-Арены» я пожал руку Денису Глушакову — капитану футбольного «Спартака». На хоккее я познакомился с гениальным нападающим Алексеем Жамновым. Кстати, он единственный из россиян, кто забросил в одном матче НХЛ пять шайб. Там же пообщался с Борисом Майоровым. На баскетболе встретил Сергея Иванова, он тоже очень внимательно следил за матчем, поздравил меня с достойной игрой. Я побывал на передаче Максима Галкина, где познакомился с гениальным Мишей Осиповым (трехлетний мальчик, который прославился своей партией с Анатолием Карповым на шоу «Лучше всех»). Был на передаче у Леонида Якубовича на телеканале «Звезда». Очень глубокий и интересный человек. Часовая беседа пронеслась как один миг. Леонид Аркадьевич очень круто вел интервью. На Первом канале встретил Диму Дюжева. Кстати, я очень люблю сериал «Бригада» — один из лучших в нашем кино. На вручении «Харламов-троффи» видел целую плеяду легенд отечественного хоккея от Павла Буре до Владимира Юрзинова. Там же вручил награду Аркадию Ротенбергу, с которым мы тепло пообщались.
— Не забыли и про молодое поколение?
— Да, в МГУ я провел лекцию. Как обычно все отлично организовал президент шахматного клуба юрфака доцент Александр Корнеев. Зал был забит, после лекции я часа два раздавал автографы и фотографировался с ребятами. Было видно, что у студентов горели глаза. Также был в школе № 1239, дал сеанс, пообщался, пофотографировался.
— Какие у вас ближайшие планы?
— Уже завтра я улетаю на чемпионат мира по быстрым шахматам в Катар. Отдохнуть не получилось, подготовиться к турниру полноценно тоже не вышло. Но нужно было
— Новый год, где планируете встречать?
— Я только 31 декабря прилетаю из Катара. Если все будет по плану, то, дай бог, успею к праздничному столу — к жене и сыну. Но кто мне даст отдохнуть? До 14 января у меня будет подготовка к серьезному классическому турниру. Ведь я играю в
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