Карякин заставил страну играть в шахматы

Уже почти месяц, как закончился матч за корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. Норвежец, будучи фаворитом, не смог переиграть россиянина в основное время (6:6). Карлсен сумел вырвать победу на тай-брейке в рапиде (3:1). Однако страна встретила Карякина дома как настоящего героя. Его бойцовские качества, целеустремленность, непосредственность и скромность покорили сердца болельщиков и журналистов. На Сергея свалилась огромная популярность. Сейчас он завсегдатай редакций, студий и всевозможных ток-шоу.

«МЕНЯ ТУТ ОСТАНОВИЛИ ИНКАССАТОРЫ»

— Ожидали, что дома будет такой прием?

— Если честно, то до сих пор немного шокирован происходящем. Даже не представляю, что было бы, если бы я выиграл этот матч. Теперь мне не дают прохода. Каждый пятый-шестой узнает на улице, просит автограф, благодарит за матч, за то, что вернул в России интерес к шахматам.

— Самый необычный автограф вспомните?

— Мы ехали на очередное интервью. И встали в привычной московской пробке. Рядом ехала машина инкассаторов. Они стали мне что-то кричать из-за стекла. Мы открыли окно, и ребята стали поздравлять, протянули листочек бумаги и попросили расписаться. Очень часто подходят в кафе и ресторанах, когда мы останавливаемся перекусить. Я никому не отказываю и с удовольствием фотографируюсь.

А вчера произошел еще один забавный случай. Мы с тренером по физической подготовке Виталием Кожановым немного нарушили правила дорожного движения. Сотрудник ГИБДД уже приготовился выписать нам штраф, но, узнав меня, предложил обменять наказание на «селфи», на что мы немедленно согласились.

— Говорят, что во многих домах из шкафов и тумбочек достали запыленные доски?

— Тут мне написал журналист Юрий Волохов. Он после матча просто обезумел. Говорит, что ни на что дома времени не хватает. Как освобождается после работы — садится играть в интернете в шахматы. Совсем сон потерял, рубится до рассвета. Конечно, мне очень приятно, что в стране такой бум. Говорят, что подобное последний раз было в 1984 году, когда свой первый матч играли Анатолий Карпов и Гарри Каспаров.

ОТ ГЛУШАКОВА ДО РОТЕНБЕРГА

— Вам удалось хоть немного отдохнуть?

— Если честно, то нет. После того как мы прилетели в Москву (2 декабря), я с трапа самолета отправился в редакцию «СЭ». А потом у меня не было ни одного свободного дня. Наверное, я не имел права поступать по-другому. Когда еще столько писали о шахматах, столько говорили о них по телевизору. Нужно ловить момент, когда к тебе проявляют интерес СМИ. Мне кажется, что шахматы мечтали о том, чтобы о них снова заговорили из каждого утюга. Конечно, мечтал бы оказаться с семьей где-то на берегу теплого моря. Но нужно работать — и это тоже работа, и она дается гораздо тяжелее, чем сборы и турниры. Однако я понимаю четко, что должен отдать всего себя.

— С кем за эти дни удалось познакомиться?

— Я даже не могу перечислить всех знаменитых людей. В центре поля «Открытие-Арены» я пожал руку Денису Глушакову — капитану футбольного «Спартака». На хоккее я познакомился с гениальным нападающим Алексеем Жамновым. Кстати, он единственный из россиян, кто забросил в одном матче НХЛ пять шайб. Там же пообщался с Борисом Майоровым. На баскетболе встретил Сергея Иванова, он тоже очень внимательно следил за матчем, поздравил меня с достойной игрой. Я побывал на передаче Максима Галкина, где познакомился с гениальным Мишей Осиповым (трехлетний мальчик, который прославился своей партией с Анатолием Карповым на шоу «Лучше всех»). Был на передаче у Леонида Якубовича на телеканале «Звезда». Очень глубокий и интересный человек. Часовая беседа пронеслась как один миг. Леонид Аркадьевич очень круто вел интервью. На Первом канале встретил Диму Дюжева. Кстати, я очень люблю сериал «Бригада» — один из лучших в нашем кино. На вручении «Харламов-троффи» видел целую плеяду легенд отечественного хоккея от Павла Буре до Владимира Юрзинова. Там же вручил награду Аркадию Ротенбергу, с которым мы тепло пообщались.

— Не забыли и про молодое поколение?

— Да, в МГУ я провел лекцию. Как обычно все отлично организовал президент шахматного клуба юрфака доцент Александр Корнеев. Зал был забит, после лекции я часа два раздавал автографы и фотографировался с ребятами. Было видно, что у студентов горели глаза. Также был в школе № 1239, дал сеанс, пообщался, пофотографировался.

— Какие у вас ближайшие планы?

— Уже завтра я улетаю на чемпионат мира по быстрым шахматам в Катар. Отдохнуть не получилось, подготовиться к турниру полноценно тоже не вышло. Но нужно было чем-то жертвовать. Однако я очень хочу выиграть в Дохе титул. Все-таки в 2012 году я был уже чемпионом по рапиду. Понимаю, что сделать будет это сложно. Но никто легкой жизни в профессиональных шахматах не обещал. От меня теперь все ждут побед. И болельщики, и журналисты, и спонсоры. Кстати, могу раскрыть секрет, что следующий год меня точно будет поддерживать компания «ВСМПО-АВИСМА». Я еще раз хочу поблагодарить одного из ее руководителей Михаила Шелкова, который так мне помог при подготовке к матчу на первенство планеты. Ну и моя первая любовь — ведущий форекс-дилер России «Альпари». Пока не могу сказать официально, что мы подписали новый контракт, но нет сомнений, что мой первый спонсор продлит соглашение со мной уже в пятый раз, за что я очень признателен.

— Новый год, где планируете встречать?