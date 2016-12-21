Карякин, Медведева и Трефилов стали лауреатами премии «Серебряная лань»

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Трефилов был признан лучшим тренером, а его подопечные, завоевавшие на Играх-2016 золотые медали, — лучшей командой года. Карякин в ноябре 2016 года сыграл матч за титул чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнус Карлсена, которому проиграл на тай-брейке. Медведева в декабре стала победительницей финала Гран-при по фигурному катанию.

Всего лауреатами стали 12 человек. Помимо вышеперечисленных, это Виктория Бойкова, выступающая в паралимпийском спорте (фехтование), олимпийская чемпионка 2016 года по фехтованию Софья Великая, двукратные олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро по синхронному плаванию Наталья Ищенко и Светлана Ромашина, олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, олимпийский чемпион по вольной борьбе Сослан Рамонов и олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко.

Церемония награждения пройдет в начале 2017 года в Большом зале Олимпийского комитета России.