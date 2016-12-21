«Короли» сыграли вничью с «Принцами» в 4-м туре шахматного турнира поколений
20 декабря в Центральном доме шахматиста состоялся четвёртый тур рождественского
матч-турнира поколений «Щелкунчик».
20 декабря в Центральном доме шахматиста состоялся четвёртый тур рождественского
«Короли» по итогам классической части турнира впереди со счётом 17:15.
В женском матче «Королевы» также выигрывают у «Принцесс» со счётом 17:15.
21 декабря будут сыграны первые четыре тура в быстрые шахматы, сообщает официальный сайт РШФ.
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