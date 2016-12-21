«Короли» сыграли вничью с «Принцами» в 4-м туре шахматного турнира поколений

20 декабря в Центральном доме шахматиста состоялся четвёртый тур рождественского матч-турнира поколений «Щелкунчик». Все партии завершились вничью. Миром разошлись Алексей Широв — Григорий Опарин, Алексей Дреев — Владислав Артемьев, Владимир Федосеев — Борис Гельфанд, Даниил Дубов — Александр Морозевич.



«Короли» по итогам классической части турнира впереди со счётом 17:15.



В женском матче «Королевы» также выигрывают у «Принцесс» со счётом 17:15.



21 декабря будут сыграны первые четыре тура в быстрые шахматы, сообщает официальный сайт РШФ.