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21 декабря 2016, 9:30 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

«Короли» сыграли вничью с «Принцами» в 4-м туре шахматного турнира поколений

20 декабря в Центральном доме шахматиста состоялся четвёртый тур рождественского матч-турнира поколений «Щелкунчик».

20 декабря в Центральном доме шахматиста состоялся четвёртый тур рождественского матч-турнира поколений «Щелкунчик». Все партии завершились вничью. Миром разошлись Алексей Широв — Григорий Опарин, Алексей Дреев — Владислав Артемьев, Владимир Федосеев — Борис Гельфанд, Даниил Дубов — Александр Морозевич.

«Короли» по итогам классической части турнира впереди со счётом 17:15.

В женском матче «Королевы» также выигрывают у «Принцесс» со счётом 17:15.

21 декабря будут сыграны первые четыре тура в быстрые шахматы, сообщает официальный сайт РШФ.
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