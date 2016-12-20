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20 декабря 2016, 9:26 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

«Короли» обыграли «Принцев» в 3-м туре шахматного турнира поколений

19 декабря в Центральном доме шахматиста состоялся третий тур рождественского матч-турнира поколений «Щелкунчик».

«Короли» победили «Принцев» со счётом 5:3. Алексей Широв выиграл у Владимира Федосеева. Партии Алексей Дреев — Даниил Дубов, Владислав Артемьев — Александр Морозевич и Григорий Опарин — Борис Гельфанд завершились вничью. «Короли» вышли вперёд в общем зачёте со счётом 13:11.

В женском матче «Принцессы» одолели «Королев» со счётом 6:2. В общем зачёте впереди «Принцессы» 14:10, сообщает официальный сайт РШФ.
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