«Короли» обыграли «Принцев» в 3-м туре шахматного турнира поколений
19 декабря в Центральном доме шахматиста состоялся третий тур рождественского
матч-турнира поколений «Щелкунчик».
«Короли» победили «Принцев» со счётом 5:3. Алексей Широв выиграл у Владимира Федосеева. Партии Алексей Дреев — Даниил Дубов, Владислав Артемьев — Александр Морозевич и Григорий Опарин — Борис Гельфанд завершились вничью. «Короли» вышли вперёд в общем зачёте со счётом 13:11.
В женском матче «Принцессы» одолели «Королев» со счётом 6:2. В общем зачёте впереди «Принцессы» 14:10, сообщает официальный сайт РШФ.
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