Пакьяо: Знаю, что Матиссе хочет отправить меня на пенсию

Источник: AP 2018

Также Пакьяо признался, что его не расстроили возникшие слухи о возможном отмене боя.

«Мы начинаем переходить на более интенсивные тренировки, т.к. до боя остаётся меньше двух месяцев. Я очень серьёзно отношусь к этому бою. Знаю, что Матиссе хочет победить и отправить меня на пенсию.