Пакьяо: Знаю, что Матиссе хочет отправить меня на пенсию

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «Дома 2» стала ведущей нового шоу про моду и красоту
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Соцсети восхитила красота 5-летней внучки Федора Бондарчука
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
Российская plus-size модель потеряла юбку на красной дорожке
Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Вашингтон Кэпиталз0
Футбол. Зарубежный
19.05
Марсель2
Амьен1
Футбол. Зарубежный
19.05
Лион3
Ницца2
Футбол. Зарубежный
19.05
Дижон2
Анже1
Футбол. Зарубежный
19.05
Кан0
ПСЖ0
Футбол. Зарубежный
19.05
Метц0
Бордо4
Футбол. Зарубежный
19.05
Нант1
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
19.05
Тулуза2
Генгам1
Футбол. Зарубежный
19.05
Сент-Этьен5
Лилль0
Футбол. Зарубежный
19.05
Ренн1
Монпелье1
Футбол. Зарубежный
19.05
Труа0
Монако3
Футбол. Зарубежный
19.05
Вильярреал2
Реал2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
19.05
Канада2
Швейцария3
Футбол. Зарубежный
19.05
Малага0
Хетафе1
Футбол. Зарубежный
19.05
Севилья1
Алавес0
Футбол. Зарубежный
19.05
Лас-Пальмас1
Жирона2
Футбол. Зарубежный
19.05
Динамо К2
Шахтер Д1
Футбол. Зарубежный
19.05
Леганес3
Бетис2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
19.05
Швеция6
США0
Футбол. Зарубежный
13:00
Валенсия
Депортиво
Футбол. Зарубежный
19.05
Ювентус2
Верона1
Футбол. Зарубежный
19.05
Сельта4
Леванте2
Все события
Большой хоккей в Дании Время биться за золото
«РФ порвет с долларом и обогнала нас»: в Китае оценили
Путин получил три срочных звонка из Сербии
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Обидчик сборной России сенсационно проиграл в 1/2 финала ЧМ
Эксперт: Кошечкину плюнули в душу и размазали
Российская plus-size модель потеряла юбку на красной дорожке
Постаревшую Марию Машкову не узнали поклонники
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Гардеробная в однушке: 7 примеров, которые вы можете повторить
В Гонконге открыли отель для сна
Фоторепортажи
20Россия проиграла Швеции первое место в группе
24Россия проиграла Канаде в четвертьфинале
01:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Пакьяо: Знаю, что Матиссе хочет отправить меня на пенсию

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо рассказал о подготовке к бою с обладателем титула регулярного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Лукасом Матиссе, который пройдёт в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Источник: AP 2018

Также Пакьяо признался, что его не расстроили возникшие слухи о возможном отмене боя.

«Мы начинаем переходить на более интенсивные тренировки, т.к. до боя остаётся меньше двух месяцев. Я очень серьёзно отношусь к этому бою. Знаю, что Матиссе хочет победить и отправить меня на пенсию.

Слухи об отмене боя ложны. Люди, распространяющие их, пытаются саботировать бой. Ирония в том, что я благодарен им! Эти распространители слухов сделали нам дополнительную рекламу. Я превращаю эти негативные новости в нечто хорошее. В нашем деле отсутствие новостей является худшей новостью, — цитирует Пакьяо FightNews.

 ФК «Каррера». Этот «Спартак» не заслужил ничего хорошего
ОМОН и пряники. Как болельщикам «Локомотива» не дали отметить чемпионство
Швеция попытается защитить титул ЧМ в матче с командой Швейцарии
Шарапова дала бой первой ракетке мира. Но проиграла
«Зенит» рассматривает кандидатуру главного тренера Колумбии
Канадцы снова опозорились. Главная сенсация чемпионата мира
Конте — мужик. Он победил МЮ, выиграл Кубок и покинул «Челси»
«Реал» упустил победу, ведя со счётом 2:0 после первого тайма
Десять самых огненных полузащитников РФПЛ. Европейский уровень
Новости
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
Прямая трансляция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Мы знаем, чем ты займешься сегодня. Ровно как и все редакторы на «Леди Mail.Ru». Да что там, как и весь мир!
Дети
Дети Кейт Миддлтон на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл: фото Младший сын принцессы Дианы женился.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь