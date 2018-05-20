Пакьяо: Знаю, что Матиссе хочет отправить меня на пенсию

Также Пакьяо признался, что его не расстроили возникшие слухи о возможном отмене боя.
«Мы начинаем переходить на более интенсивные тренировки, т.к. до боя остаётся меньше двух месяцев. Я очень серьёзно отношусь к этому бою. Знаю, что Матиссе хочет победить и отправить меня на пенсию.
Слухи об отмене боя ложны. Люди, распространяющие их, пытаются саботировать бой. Ирония в том, что я благодарен им! Эти распространители слухов сделали нам дополнительную рекламу. Я превращаю эти негативные новости в нечто хорошее. В нашем деле отсутствие новостей является худшей новостью, — цитирует Пакьяо FightNews.