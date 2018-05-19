Мэнни Пакьяо передумал включать казахстанского боксера в свое шоу?

Включая главный поединок, в этом шоу запланировано девять боев — четыре из них будут титульными.

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Ранее Пакьяо в интервью Manila Times обещал в нем участие казахстанца — даже не исключался титульный бой, однако пока в андеркарде никто из отечественных боксеров не значится.

Всего на данный момент, по информации портала BoxRec.com, свободны три слота — во втором легчайшем весе, полусреднем и полутяжелом.