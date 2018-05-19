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22:39 (мск), источник: Sports.kz

Мэнни Пакьяо передумал включать казахстанского боксера в свое шоу?

Известен практически весь кард вечера бокса Мэнни Пакьяо (59−7−2, 38 КО) — Лукас Мартин Маттиссе (39−4, 36 КО), который состоится 15 июня в Куала-Лумпуре (Малайзия), сообщает Sports.kz.

Включая главный поединок, в этом шоу запланировано девять боев — четыре из них будут титульными.

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Ранее Пакьяо в интервью Manila Times обещал в нем участие казахстанца — даже не исключался титульный бой, однако пока в андеркарде никто из отечественных боксеров не значится.

Всего на данный момент, по информации портала BoxRec.com, свободны три слота — во втором легчайшем весе, полусреднем и полутяжелом.

На главный бой вечера, в котором Маттиссе рискнет поясом чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA, букмекерская контора Пари-Матч предлагает такие коэффициенты: победа Пакьяо — 1.55, победа Маттиссе — 2.45, ничья — 25.

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