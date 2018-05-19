Подсчитано, какое место занимает Головкин в рейтинге ударов по корпусу
Компьютеризированная система оценки ударов CompuBox опубликовала статистику лучших боксеров мира, если речь идет об ударах в корпус, сообщает Sports.kz.
Компьютеризированная система оценки ударов CompuBox опубликовала статистику лучших боксеров мира, если речь идет об ударах в корпус, сообщает Sports.kz.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) в этом списке не на ведущих ролях, поскольку делает акцент на ударах по голове.
Процент его ударов и других боксеров, отдающих предпочтение панчам в голову, а не корпус, выглядит так: Энтони Джошуа (21−0, 20 КО) — 22,7% Александр Усик (14−0, 11 КО) — 21,3% Теренс Кроуфорд (32−0, 23 КО) — 21,0% Василий Ломаченко (11−1, 9 КО) — 17,0% Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) — 14,4% Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО) — 14,4% Майки Гарсия (37−0, 30 КО) — 13,8% Деонтей Уайлдер (40−0, 39 КО) — 10,8%.
Лучшие же бойцы в этом компоненте представлены ниже. Джозеф Паркер (24−1, 18 КО) — 39,6% Дэнни Гарсия (34−1, 20 КО) — 38,3% Сор Рунгвисаи (45−4−1, 40 КО) — 36,9% Адонис Стивенсон (29−1, 24 КО) — 35,4% Хорхе Линарес (44−4, 27 КО) — 35,4%.