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22:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Мейвезер: В 40 лет всё уже иначе, раньше я был гораздо быстрее

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер поделился ожиданиями от титульного поединка в полутяжёлом весе между Адонисом Стивенсоном и Баду Джеком.

Источник: AP 2018

По его словам, первому одержать победу в этом бою может помешать 40-летний возраст. По признанию американца, он уже и сам прочувствовал то, как возраст влияет на способности на ринге.

«Шансы в этом бою равны. Всё может решить один удар. Стивенсон всегда был серьёзным бойцом и он непросто так стал чемпионом мира. Джек не будет смотреть за спину Адонису.

Но всё-таки 40 лет всё чувствуется иначе. Когда я стал старше, я уже не мог делать в ринге то, что делал раньше. В 40 лет всё происходит совершенно иначе. Раньше я был быстрее и бил жёстче, — приводит слова американца BoxingScene.

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