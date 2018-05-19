Мейвезер: В 40 лет всё уже иначе, раньше я был гораздо быстрее

Источник: AP 2018

По его словам, первому одержать победу в этом бою может помешать 40-летний возраст. По признанию американца, он уже и сам прочувствовал то, как возраст влияет на способности на ринге.

«Шансы в этом бою равны. Всё может решить один удар. Стивенсон всегда был серьёзным бойцом и он непросто так стал чемпионом мира. Джек не будет смотреть за спину Адонису.