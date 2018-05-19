Нового чемпиона мира назвали сумасшедшим за желание биться с Головкиным

«Мунгия принял два боя в двух разных весовых категориях за короткий срок. Для 21-летнего парня, который ничего не доказал, выйти с GGG означает либо то, что люди в его команде сумасшедшие, либо то, что они увидели в нем нечто особенное. А потом он согласился на бой с Али и вырубил его. 99% бойцов в мире не приняли бы два этих шанса. Но этот мальчик сделал это. Ты не можешь выиграть в лотерею, если не играешь. Мунгия доказал, что он не только мужественный, но и в отличной форме», — пишет автор.