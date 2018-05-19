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19:21 (мск), источник: Sports.kz

Нового чемпиона мира назвали сумасшедшим за желание биться с Головкиным

Журналист Boxingscene.com Стивен Эдвардс в своей рубрике Daily Bread Mailbag прокомментировал несостоявшийся бой мексиканского проспекта Хайме Мунгии (29−0, 25 КО) с Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Они могли встретиться на ринге 5 мая, однако Атлетическая комиссия штата Невада не утвердила бой, посчитав Мунгию недостаточно опытным для подобных боев.

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Вместо этого Хайме подрался с американцем Садамом Али (26−2, 14 КО) и отобрал у того пояс чемпиона мира WBO в первом среднем весе.

«Мунгия принял два боя в двух разных весовых категориях за короткий срок. Для 21-летнего парня, который ничего не доказал, выйти с GGG означает либо то, что люди в его команде сумасшедшие, либо то, что они увидели в нем нечто особенное. А потом он согласился на бой с Али и вырубил его. 99% бойцов в мире не приняли бы два этих шанса. Но этот мальчик сделал это. Ты не можешь выиграть в лотерею, если не играешь. Мунгия доказал, что он не только мужественный, но и в отличной форме», — пишет автор.

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