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08:51 (мск), источник: Vesti.kz

Поединок между Пакьяо и Матиссе может не состояться

Запланированный на 15 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия) поединок между «обычным» чемпионом WBA в весе до 66,7 килограмма Лукасом Матиссе (39−4, 36 КО) из Аргентины и филиппинской легендой Мэнни Пакьяо (59−7−2, 38 КО) может не состояться, сообщает vRINGe.com со ссылкой на аргентинские источники.

Источник: Reuters

По данным Primer Guante, малайзийские инвесторы до сих пор не выполнили взятые на себя финансовые гарантии. Якобы сейчас также прорабатывается вариант с переносом боя.

Тем не менее, данную информацию позже частично опровергли в промоутерской компании Arano Box, сотрудничающей с аргентинским боксером: «Информация об отмене или переносе боя является неточной».

Напомним, бывший промоутер Мэнни Пакьяо Боб Арум (Top Rank Promotions) ранее отмечал, что бой между Пакьяо и Маттиссе может не состояться по причине ненадежности малайзийских инвесторов.

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