Поединок между Пакьяо и Матиссе может не состояться

Источник: Reuters

По данным Primer Guante, малайзийские инвесторы до сих пор не выполнили взятые на себя финансовые гарантии. Якобы сейчас также прорабатывается вариант с переносом боя.

Тем не менее, данную информацию позже частично опровергли в промоутерской компании Arano Box, сотрудничающей с аргентинским боксером: «Информация об отмене или переносе боя является неточной».