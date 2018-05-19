Тренер Деревянченко напомнил Головкину о лишении пояса IBF в случае уклонения от боя с украинцем

«GGG надеется заработать как можно больше денег, срок дисквалификации «Канело» как раз закончится к сентябрю. И я считаю, что Головкин будет с ним биться в этом месяце, потому что на кону стоят большие деньги. Но если GGG не встретится с Деревянченко в следующем бою, то он потеряет чемпионский пояс по версии IBF, — сказал Розье 78SportsTV.

Как известно, промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер в настоящее время пытается получить еще одну отсрочку для казахстанца, чтобы он провел в сентябре бой с Саулем «Канело» Альваресом без лишения титула IBF. Ранее данная боксерская организация позволила казахстанскому панчеру биться с Ванесом Мартиросяном, который был нокаутирован во втором раунде.