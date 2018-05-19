Тренер Деревянченко напомнил Головкину о лишении пояса IBF в случае уклонения от боя с украинцем
Геннадий Головкин будет лишен титула IBF, если он не встретится с Сергеем Деревянченко. Об этом напомнил любителям бокса тренер украинца Андре Розье.
Геннадий Головкин будет лишен титула IBF, если он не встретится с Сергеем Деревянченко. Об этом напомнил любителям бокса тренер украинца Андре Розье.
«GGG надеется заработать как можно больше денег, срок дисквалификации «Канело» как раз закончится к сентябрю. И я считаю, что Головкин будет с ним биться в этом месяце, потому что на кону стоят большие деньги. Но если GGG не встретится с Деревянченко в следующем бою, то он потеряет чемпионский пояс по версии IBF, — сказал Розье 78SportsTV.
Как известно, промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер в настоящее время пытается получить еще одну отсрочку для казахстанца, чтобы он провел в сентябре бой с Саулем «Канело» Альваресом без лишения титула IBF. Ранее данная боксерская организация позволила казахстанскому панчеру биться с Ванесом Мартиросяном, который был нокаутирован во втором раунде.
По мнению некоторых экспертов, если Геннадий Головкин после рематча с Саулем «Канело» Альваресом предпочтет последующему бою с Сергеем Деревянченко встречу с обладателем пояса WBO Билли Джо Сондерсом, то, вероятнее всего, лишится титула IBF. При этом не исключается, что казахстанец проведет третий поединок с «Канело» в мае 2019 года, в случае победы над мексиканцем этой осенью.