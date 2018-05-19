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08:42 (мск), источник: Vesti.kz

Майки Гарсия готов биться с Василием Ломаченко за большой гонорар

Тренер чемпиона WBC в легком весе Майки Гарсии (38−0, 30 КО) Роберт Гарсия рассказал, чего ожидает от переговоров с командой чемпиона WBA и The Ring Василия Ломаченко (11−1, 9 КО) и его промоутера Боба Арума.

«Ломаченко не сможет ждать еще гребаных лет пять, потому что ему будет 35. Но есть еще одна большая загвоздка… Я знаю, Ломаченко хочет этого боя, он воин, он хочет драться только с лучшими, чтобы быть лучшим. Но когда дело коснется переговоров, Арум начнет валить все на Майки, говорить, что они не могут работать с Showtime. Но я вам скажу следующее: Майки не будет драться на условиях Боба Арума или его компании, не потому что он не хочет, а потому что он не получит той прибыли, которую получает сейчас.

Я могу вам гарантировать, что Майки и Ломаченко заработают намного больше денег, Ломаченко, скорее всего, заработает вдвое больше того, что он получает сейчас, если он согласится провести поединок на канале Майки. Там гораздо больше денег. Но Боб Арум не позволит Ломаченко этого сделать. Он редко это делает, но зато он часто позволяет бойцам Golden Boy и Main Events драться у себя в кардах. Он не позволит своим бойцам драться на другом канале, пока не будет полностью уверен, что они выиграют. Он не даст этого сделать, потому что Ломаченко сделает деньги, а Боб Арум — нет. Он сможет заработать, если бой будет у него на канале. Поединок с Майки, это лучший способ заработать Ломаченко. Это поединок уровня PPV, но он не позволит Ломаченко заработать деньги на другом канале, потому что сам хочет заработать миллионов шесть. Вот, что станет камнем преткновения. Майки делает раза в три больше денег, чем Ломаченко в своем последнем бою, — приводит слова Роберта Гарсии gorodokboxing.com со ссылкой на ES NEWS .

Напомним, Боб Арум анонсировал возвращение Василия Ломаченко в ринг в конце августа. В своем последнем бою украинец отобрал титул WBA в легком весе у Хорхе Линареса.

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