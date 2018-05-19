«Он — настоящее уравнение из алгебры». Монро рассказал об особенности и одаренности Головкина

«Знаете, в чем фишка Головкина? Когда ты смотришь на него со стороны, ты видишь панчера и думаешь: “Какой-то Давид Лемье, не иначе”, — приводит слова Вилли vRINGe.com со ссылкой на FightHype. — Но разница в том, что с Давидом Лемье ты знаешь то, что получишь. 1+1=2. Он просто идет на тебя и выбрасывает удары, пока может. Но Головкин — это другое. Он не 1+1=2. Он — настоящее уравнение из алгебры, и ты понимаешь это только тогда, когда оказываешься с ним в ринге. Тут уже не выходит рассуждать в плоскости: “Я сделаю то, я сделаю это”. Ты должен уметь переключаться и сохранять силы на протяжении всего боя, как делал Дэниэл Джейкобс».