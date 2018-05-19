«Он — настоящее уравнение из алгебры». Монро рассказал об особенности и одаренности Головкина
Двукратный претендент на мировое чемпионство в среднем весе (до 72,6 кг) американец Вилли
Двукратный претендент на мировое чемпионство в среднем весе (до 72,6 кг) американец Вилли
«Знаете, в чем фишка Головкина? Когда ты смотришь на него со стороны, ты видишь панчера и думаешь: “Какой-то Давид Лемье, не иначе”, — приводит слова Вилли vRINGe.com со ссылкой на FightHype. — Но разница в том, что с Давидом Лемье ты знаешь то, что получишь. 1+1=2. Он просто идет на тебя и выбрасывает удары, пока может. Но Головкин — это другое. Он не 1+1=2. Он — настоящее уравнение из алгебры, и ты понимаешь это только тогда, когда оказываешься с ним в ринге. Тут уже не выходит рассуждать в плоскости: “Я сделаю то, я сделаю это”. Ты должен уметь переключаться и сохранять силы на протяжении всего боя, как делал Дэниэл Джейкобс».
«Головкин, несомненно, особенный и одаренный боец, о котором нельзя судить со стороны, — продолжает нахваливать обидчика Вилли. — Все говорят, что и у Лемье есть мощь. Но одно дело иметь мощь, и совсем другое — уметь держать удары и уклоняться от них, обладая этой мощью. Если чувак говорит, что “я готов пропустить дважды, чтобы попасть одним ударом”, то он знает, что его удар будет решающим. Этот парень серебряный призер Олимпиады, а достигнуть такого невозможно, не имея мастерства. За счет одной мощи этого не добиться».