Анонсировавший свой бой с флагом Казахстана и в кепке GGG мексиканец арестован за кражу пива
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях мексиканский боксер Орландо Салидо вновь столкнулся с проблемами с законом. В родном городе
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях мексиканский боксер Орландо Салидо вновь столкнулся с проблемами с законом. В родном городе
В 7:00 утра по местному времени Салидо в компании друзей зашел в один из магазинов и попробовал приобрести алкогольный напиток. Продавец ему ответил, что по закону не может продать ему спиртной напиток до 8:00 утра. Орландо проигнорировал это замечание и, взяв напиток, покинул магазин.
На место происшествия была вызвана полиция, которая задержала нарушителя. После выплаты залога в размере 800 песо Салидо вышел
Напомним, что в ноябре 2017 года Салидо оригинальным образом анонсировал свой следующий бой. Мексиканец, приглашая фанатов на свой бой, делал это в руках с флагом Казахстана, а на голове была бейсболка с инициалами GGG.
При этом Салидо не в первый раз показывает свою симпатию в адрес казахстанского боксера Геннадия Головкина. Так, в июне 2016 года мексиканец сфотографировался в футболке GGG. Этот поступок оценил и Головкин.