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09:23 (мск), источник: Vesti.kz

Анонсировавший свой бой с флагом Казахстана и в кепке GGG мексиканец арестован за кражу пива

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях мексиканский боксер Орландо Салидо вновь столкнулся с проблемами с законом. В родном городе Сьюдад-Обрегон он был арестован за кражу 16-ти банок пива, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на BoxingScene.

В 7:00 утра по местному времени Салидо в компании друзей зашел в один из магазинов и попробовал приобрести алкогольный напиток. Продавец ему ответил, что по закону не может продать ему спиртной напиток до 8:00 утра. Орландо проигнорировал это замечание и, взяв напиток, покинул магазин.

На место происшествия была вызвана полиция, которая задержала нарушителя. После выплаты залога в размере 800 песо Салидо вышел из-под стражи.

Напомним, что в ноябре 2017 года Салидо оригинальным образом анонсировал свой следующий бой. Мексиканец, приглашая фанатов на свой бой, делал это в руках с флагом Казахстана, а на голове была бейсболка с инициалами GGG.

При этом Салидо не в первый раз показывает свою симпатию в адрес казахстанского боксера Геннадия Головкина. Так, в июне 2016 года мексиканец сфотографировался в футболке GGG. Этот поступок оценил и Головкин.

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