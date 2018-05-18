Анонсировавший свой бой с флагом Казахстана и в кепке GGG мексиканец арестован за кражу пива

В 7:00 утра по местному времени Салидо в компании друзей зашел в один из магазинов и попробовал приобрести алкогольный напиток. Продавец ему ответил, что по закону не может продать ему спиртной напиток до 8:00 утра. Орландо проигнорировал это замечание и, взяв напиток, покинул магазин.

На место происшествия была вызвана полиция, которая задержала нарушителя. После выплаты залога в размере 800 песо Салидо вышел из-под стражи.

Напомним, что в ноябре 2017 года Салидо оригинальным образом анонсировал свой следующий бой. Мексиканец, приглашая фанатов на свой бой, делал это в руках с флагом Казахстана, а на голове была бейсболка с инициалами GGG.