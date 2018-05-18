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00:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана Арланс» одержал волевую победу над «Бритиш Лайнхартс» в первом полуфинале WSB

Казахстанский клуб «Астана Арланс» досрочно одержала волевую победу над британским «Бритиш Лайнхартс» в гостевой встрече полуфинала Всемирной серии бокса (WSB), передает корреспондент Vesti.kz.

Матчевая встреча проходит в Шеффилде. Перед заключительным боем вечера счет 3:1 в пользу «Астана Арланс».

Первыми на ринг вышли боксеры весовой категории до 49 килограммов. Здесь британец Галал Яфай победил казахстанца Темиртаса Жусупова раздельным решением — 2:1 (47:48, 50:45, 48:47).

Сравнять счет «Астана Арланс» смог благодаря победе Ильяса Сулейменова. В рамках веса до 56 килограммов казахстанец единогласным решением победил Ниала Дина Фаррела — 3:0 (50:44, 48:46, 49:45).

Вперед «Астана Арланс» вышла после победы Дилмурата Мижитова, который выступает в весе до 64 килограммов. Он единогласным решением победил Далтона Смита — 3:0 (48:47, 49:46, 49:44).

Следом на ринг вышли Абильхан Аманкул и Джордан Рейнольдс, который в последний момент заменил Бенджамина Уиттакера. Бой в весе до 75 килограммов завершился уверенной победой казахстанца — 3:0 (50:45, 49:46, 50:45).

В заключительном бою вечера в рамках веса до 91 килограмма встретятся
Чавон Кларк и Арбек Абдуганиев.

Ответный полуфинал между «Астаной Арланс» и «Бритиш Лайнхартс» пройдет 26 мая в Атырау. Победитель этой пары в финале встретится с сильнейшим в противостоянии между французским «Франс Файтинг Рустерс» и кубинским «Куба Домадорес».

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