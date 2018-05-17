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21:20 (мск), источник: Vesti.kz

Обозреватель BoxingScene: Второй бой Елеусинова будет важнее, чем дебютный

Турецкий обозреватель порталов BoxingScene.com и fightclubcom.tr Сихат Гемичи объяснил корреспонденту Vesti.kz, почему второй поединок олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова на профессиональном ринге важнее дебютного.

Его бой состоится 6 июня в рамках вечера бокса, который пройдет в центре York Hall в Лондоне, вмещающем 1200 зрителей. В главном бою вечера за титулы чемпиона Британского содружества и WBA Continental встретятся непобежденные полутяжеловесы Лоуренс Околи (8−0, 6 КО) и Люк Уоткинс (13−0, 9 КО).

«Второй бой Елеусинова будет важнее, чем дебютный. Английская публика очень требовательна, а казахстанский боксер должен проявить себя. Все хотят увидеть олимпийского чемпиона в деле. В предстоящем бою ему необходимо добиться яркой победы. Чем больше внимания он к себе привлечет, тем лучше для карьеры Елеусинова», — отметил Гемичи.

Отметим, что билеты на бой Елеусинова уже раскуплены, а менеджер боксера сообщил о возможности установки дополнительных трибун.

Напомним, 27-летний Елеусинов начал профессиональную карьеру с досрочной победы над американцем Ноа Киддом (3−1−1, 2 КО). По словам Елеусинова, он хоть и уверенно контролировал ход поединка, но все же успел испытать некоторые проблемы.

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