Головкин обошел «Канело» в рейтинге самых прибыльных P4P-боксеров по версии Forbes
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин сохранил позицию в обновленном рейтинге самых прибыльных боксеров в
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин сохранил позицию в обновленном рейтинге самых прибыльных боксеров в
Головкин занимает третье место, располагаясь следом за украинцем Василием Ломаченко и британцем Энтони Джошуа. Отметим, что Ломаченко сместил с первого места мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, который опустился на четвертую строчку.
«Тот факт, что “Канело” провалил два
Полностью список 10-ти самых прибыльных P4P-боксеров по версии Forbes выглядит следующим образом:
1 (4). Василий Ломаченко
2 (6). Энтони Джошуа
3 (3). Геннадий Головкин
4 (1). Сауль Альварес
5 (8). Сергей Ковалев
6 (12). Кит Турман
7 (-) Наоя Иноуэ
8 (5). Эррол Спенс
9 (10). Майки Гарсия
10 (6) Теренс Кроуфорд.