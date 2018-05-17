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19:42 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин обошел «Канело» в рейтинге самых прибыльных P4P-боксеров по версии Forbes

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин сохранил позицию в обновленном рейтинге самых прибыльных боксеров в Pound-For-Pound (вне зависимости от весовой категории) по версии авторитетного журнала Forbes, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Головкин занимает третье место, располагаясь следом за украинцем Василием Ломаченко и британцем Энтони Джошуа. Отметим, что Ломаченко сместил с первого места мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, который опустился на четвертую строчку.

«Тот факт, что “Канело” провалил два допинг-теста и упустил восьмизначную сумму в потенциальном бою с Головкиным, сместил его с первого места. Головкин же избил Ванеса Мартиросяна, чтобы сохранить активность и продолжить зарабатывать деньги. В то время как Энтони Джошуа в марте объединил три из пояса, обойдя Джозефа Паркера. В результате, Джошуа и Головкин обошли Альвареса в списке. Поскольку “Канело” не будет драться до 15 сентября, его положение до тех пор вряд ли изменится», — пишет издание.

Полностью список 10-ти самых прибыльных P4P-боксеров по версии Forbes выглядит следующим образом:

1 (4). Василий Ломаченко
2 (6). Энтони Джошуа
3 (3). Геннадий Головкин
4 (1). Сауль Альварес
5 (8). Сергей Ковалев
6 (12). Кит Турман
7 (-) Наоя Иноуэ
8 (5). Эррол Спенс
9 (10). Майки Гарсия
10 (6) Теренс Кроуфорд.

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