Головкин обошел «Канело» в рейтинге самых прибыльных P4P-боксеров по версии Forbes

«Тот факт, что “Канело” провалил два допинг-теста и упустил восьмизначную сумму в потенциальном бою с Головкиным, сместил его с первого места. Головкин же избил Ванеса Мартиросяна, чтобы сохранить активность и продолжить зарабатывать деньги. В то время как Энтони Джошуа в марте объединил три из пояса, обойдя Джозефа Паркера. В результате, Джошуа и Головкин обошли Альвареса в списке. Поскольку “Канело” не будет драться до 15 сентября, его положение до тех пор вряд ли изменится», — пишет издание.