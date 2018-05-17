«Удар в челюсть и соперник в ауте»: как 21-летний казахстанец отправил в нокдаун соперника из США

Для Харсана, который выступает во втором легчайшем весе, бой с американцем был третьим в профессиональной карьере. Муньес был победителем одного из региональных этапов популярного в США турнира «Золотые перчатки».

Эпизод с нокдауном произошел в первом раунде поединка, а сам бой с Муньесом завершился победой казахстанца техническим нокаутом в третьем раунде.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-6692995&id=456239171&hash=e9a951a2d9953d39&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.