Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
«Удар в челюсть и соперник в ауте»: как 21-летний казахстанец отправил в нокдаун соперника из США
В Сети появилось видео нокаута в бою 21-летнего казахстанского
В Сети появилось видео нокаута в бою 21-летнего казахстанского
Для Харсана, который выступает во втором легчайшем весе, бой с американцем был третьим в профессиональной карьере. Муньес был победителем одного из региональных этапов популярного в США турнира «Золотые перчатки».
Эпизод с нокдауном произошел в первом раунде поединка, а сам бой с Муньесом завершился победой казахстанца техническим нокаутом в третьем раунде.
Добавим, что в июле Харсан будет боксировать за один из региональных поясов от WBC. А в июне 21-летнему казахстанцу предстоит в США бой за пояс ВВВ.