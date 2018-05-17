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19:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Удар в челюсть и соперник в ауте»: как 21-летний казахстанец отправил в нокдаун соперника из США

В Сети появилось видео нокаута в бою 21-летнего казахстанскогобоксера-профессионала Искандера Харсана (3−0, 3 КО) с американцем Ричардом Муньесом (1−3−1), передает корреспондент Vesti.kz.

Для Харсана, который выступает во втором легчайшем весе, бой с американцем был третьим в профессиональной карьере. Муньес был победителем одного из региональных этапов популярного в США турнира «Золотые перчатки».

Эпизод с нокдауном произошел в первом раунде поединка, а сам бой с Муньесом завершился победой казахстанца техническим нокаутом в третьем раунде.

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Добавим, что в июле Харсан будет боксировать за один из региональных поясов от WBC. А в июне 21-летнему казахстанцу предстоит в США бой за пояс ВВВ.

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