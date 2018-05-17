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18:42 (мск), источник: Vesti.kz

Фируза Шарипова выступит в андеркарте у Бейбута Шуменова

Фируза Шарипова выступит в андеркарте у первого и единственного чемпиона мира в двух весовых категориях из Казахстана Бейбута Шуменова. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил советник боксера Гани Утепбайулы.

Бой за пояс чемпиона мира по версии WBA (Regular) в первом тяжелом весе, в котором Шуменов встретится с турецким боксером Хизни Алтункаей, состоится в Астане 7 июля.

«Он на равных дрался с легендарным Хопкинсом». Соперник Шуменова назвал свой главный козырь в предстоящем титульном бою.

Напомним, ранее стало известно, что Шарипова следующий бой проведет в июне в Санкт-Петербурге. Наиболее вероятной соперницей называется Анна Лаура Эстече из Аргентины, которая владеет чемпионскими поясами по основным версиям IBF, WBA и WBO в первом полусреднем весе. В случае победы Шарипова завоюет чемпионские пояса уже в третьей подряд весовой категории.

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