Фируза Шарипова выступит в андеркарте у Бейбута Шуменова

Бой за пояс чемпиона мира по версии WBA (Regular) в первом тяжелом весе, в котором Шуменов встретится с турецким боксером Хизни Алтункаей, состоится в Астане 7 июля.

Напомним, ранее стало известно, что Шарипова следующий бой проведет в июне в Санкт-Петербурге. Наиболее вероятной соперницей называется Анна Лаура Эстече из Аргентины, которая владеет чемпионскими поясами по основным версиям IBF, WBA и WBO в первом полусреднем весе. В случае победы Шарипова завоюет чемпионские пояса уже в третьей подряд весовой категории.