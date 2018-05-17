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15:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Елеусинов против Гиясова и не только». Несколько возможных противостояний Казахстана и Узбекистана на профи-ринге

У многолетнего соперничества боксеров Казахстана и Узбекистана появилось новое поле для борьбы — профессиональный бокс. Главной звездой нашей страны является 36-летний Геннадий Головкин, а у региональный соседей однозначного фаворита пока нет. Подробнее о некоторых интересных противостояниях — в материале корреспондента Vesti.kz.

63 казахстанских боксера активно выступают на профи-ринге, а у Узбекистана — 176 человек. Лидером сводного рейтинга у соседей является Кудратилло Абдукахоров (15−0, 9 КО): полусредневес выступает на рингах в Узбекистане, Сингапуре, Малайзии и России.

Почему же нужно обратить внимание на развитие профи-бокса у нашего южного соседа, если у них нет сейчас чемпионов мира? Члены их ударной сборной активно переходят на профессиональный ринг. Той самой команды, которая на Олимпиаде-2016 выиграла три золотые медали и стала одной из лучших на турнире.

Наши показатели скромнее. Из казахстанских олимпийцев только трое «сменили перчатки на более жесткие» — Жанибек Алимханулы, Данияр Елеусинов и Иван Дычко. Да и те еще только в начале пути. Но обо всем по порядку.

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1. Иван Дычко (5−0, 5 КО) — Баходир Жалолов (1−0, 1 КО)

Двухметровый узбекский супертяжеловес начал профессиональный путь 5 мая с технического нокаута в бою с мексиканцем Уго Трухильо (4−1−1, 2 КО). Дычко, чей рост 206 сантиметров, вышел в профессионалы в сентябре прошлого года, и уверенно прошел уже пять соперников.

Последняя очная встреча бывших ведущих супертяжей двух стран состоялась на олимпийской квалификации в 2016 году — казахстанец выиграл бой со счетом 3:0. Победил Иван дважды и в 2015 году — в четвертьфинале чемпионата Азии и в полуфинале мирового турнира.

2. Данияр Елеусинов (1−0, 1 КО) — Шахрам Гиясов (2−0, 1 КО)

Участники олимпийского финала 2016 года двигаются по профессиональному рингу практически синхронно. Агрессор Гиясов досрочно выиграл один из двух боев, а у Елеусинова — нокаут в единственном проведенном поединке. Еще один сравнительный тест казахстанец может пройти в Лондоне, если ему в соперники выберут венгра Габора Горбича (24−11, 14 КО).

Менеджер Елеусинова считает, что его клиент, в отличие от Гиясова, может выиграть нокаутом у неуступчивого соперника. Причина — контратакующий стиль боксирования Данияра. Он более пластичный и разнообразный, чем атакующая манера Шахрама. Показательным стал тот самый памятный бой за «золото» в Рио-де-Жанейро. Возможно, боксеры сойдутся когда-нибудь в повторном поединке.

3. Батыр Джукембаев (12−0, 10 КО) — Фазлиддин Гаибназаров (4−0, 2 КО)

Олимпийский чемпион из Узбекистана сделал себе имя в период 2015—2016 годов, когда сначала стал вторым на чемпионате Азии, а потом повторил достижение на ЧМ. В апреле 2017 года Фазлиддин ушел в профессионалы, и пока только набирается опыта. Его олимпийский «конкурент», коим был Абылайхан Жусупов, остался в сборной Казахстана.

Любительский путь Джукембаева скромнее, чем у конкурента, ведь в сборной его не было, но на профессиональном ринге он на пару пунктов впереди. В очном бою боксеры способны показать интересный поединок, и сделать первый полусредний вес еще зрелищнее.

4. Жанибек Алимханулы (2−0, 1 КО) — Рустам Туляганов (1−0)

26-летний узбекский боксер выстраивает свою карьеру в команде Эгиса Климаса: в октябре прошлого года Рустам выиграл поединок по очкам у Роберта Гуэрра (2−5) и с тех пор на ринг не выходил. Заметим, что свою олимпийскую медаль боксер из Узбекистана выиграл в первом тяжелом весе, уступив в полуфинале Евгению Тищенко из России.

Алимханулы, как и Туляганов, перешел в полутяжеловесы из другого дивизиона. После Олимпиады казахстанец поднялся из категории до 75 килограммов и сразу выиграл национальный чемпионат. Последние пару лет Алимханулы «разрывался» между любителями и профессионалами, но теперь сделал выбор в пользу профи-бокса.

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Бой, который можно было посмотреть еще раз.

1. Кайрат Ералиев — Муроджон Ахмадалиев

Одно из самых горячих противостояний последних лет. На Играх в Рио-де-Жанейро узбекский боксер выиграл в 1/8 финала и стал медалистом состязания. Через год победил Ералиев, и победил на ЧМ в Германии. Теперь же два зрелищных боксера встретятся только на профи-ринге.

Чемпион мира 2017 года в отличие от бронзового призера Олимпиады-2016, на профи-бокс переходить пока не планируют. Категория до 56 килограммов, или второй легчайший вес, топовым в профессионалах не назовешь, поэтому казахстанец хочет выиграть сначала медаль Игр-2020, а уже потом, может быть, искать встречи с Ахмадалиевым. Что касается Муроджона, то он стартовал в профи с досрочной победы.

На олимпийском ринге

1. Адильбек Ниязымбетов — Бектемир Меликузиев

22-летний узбекский полутяжеловес попробовал вкус олимпийских побед в Бразилии, и обязательно попробует превзойти свой бронзовый успех. 28-летний казахстанец дважды остановился в шаге от «золота». Как признается Адильбек, с третьего раза он обязательного его возьмет.

2. Олжас Саттыбаев — Шахобиддин Зоиров

30-летний казахстанец не смог реализовать себя на Олимпиаде-2016, но может получить шанс в Японии. 1/8 финала — это не го потолок. Зоиров в Бразилии был успешнее, взяв «бронзу» турнира. Не исключено, что он станет снова участником от Узбекистана в категории до 52 килограммов.

3. Жомарт Ержан — Хасанбой Дусматов

24-летний узбекский боксер постоянно в призах в последние годы. «Золото» Олимпиады, две победы на чемпионате Азии, «серебро» ЧМ-2017. Лишь кубинец Аргилагос смог побить Дусматова. Что касается казахстанца, то «бронза» прошлогоднего чемпионата мира — высшее его достижение.

Добавим, что ближайшим крупным стартом для любителей станут летние Азиатские игры в Индонезии, которые стартуют во второй половине августа. Тренерский штаб сборной Казахстана планирует выиграть командный зачет континентального состязания.

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