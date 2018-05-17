Менеджер Данияра Елеусинова раскрыл планы о его поединке с Шахрамом Гиясовым
Ближайший свой бой на профессиональном уровне олимпийский чемпион
Ближайший свой бой на профессиональном уровне олимпийский чемпион
Соперник казахстанца по этому поединку пока неизвестен.
Однако глава занимающейся делами Данияра Елеусинова менеджерской компании Boxing Star Зия Алиев рассказал Sports.kz о перспективах встречи своего клиента с дебютировавшим не так давно в профессионалах чемпионом Мира среди любителей Шахрамом Гиясовым из Узбекистана.
— По поводу возможного поединка Данияра с Гиясовым — это отдаленная совсем перспектива. Но, естественно, никто такой возможности не исключает. Все будут стараться забрать корону себе — учитывая, что там еще очень хороших боксеров очень много, — поделился планами олимпийского чемпиона из Казахстана на будущее специалист.