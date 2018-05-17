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15:15 (мск), источник: Sports.kz

Менеджер Данияра Елеусинова раскрыл планы о его поединке с Шахрамом Гиясовым

Ближайший свой бой на профессиональном уровне олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Данияр Елеусинов из Казахстана, дебютировавший в профи с победы нокаутом, проведет в рамках вечера бокса в лондонском York Hall 6 июня.

Соперник казахстанца по этому поединку пока неизвестен.

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Однако глава занимающейся делами Данияра Елеусинова менеджерской компании Boxing Star Зия Алиев рассказал Sports.kz о перспективах встречи своего клиента с дебютировавшим не так давно в профессионалах чемпионом Мира среди любителей Шахрамом Гиясовым из Узбекистана.

— По поводу возможного поединка Данияра с Гиясовым — это отдаленная совсем перспектива. Но, естественно, никто такой возможности не исключает. Все будут стараться забрать корону себе — учитывая, что там еще очень хороших боксеров очень много, — поделился планами олимпийского чемпиона из Казахстана на будущее специалист.

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