Менеджер Данияра Елеусинова раскрыл планы о его поединке с Шахрамом Гиясовым

Однако глава занимающейся делами Данияра Елеусинова менеджерской компании Boxing Star Зия Алиев рассказал Sports.kz о перспективах встречи своего клиента с дебютировавшим не так давно в профессионалах чемпионом Мира среди любителей Шахрамом Гиясовым из Узбекистана.

— По поводу возможного поединка Данияра с Гиясовым — это отдаленная совсем перспектива. Но, естественно, никто такой возможности не исключает. Все будут стараться забрать корону себе — учитывая, что там еще очень хороших боксеров очень много, — поделился планами олимпийского чемпиона из Казахстана на будущее специалист.