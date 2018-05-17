«Головкин — монстр, а возраст — всего лишь цифры». Экс-чемпион мира назвал GGG самым сильным боксером среднего веса

«Головкин самый сильный боксер среднего веса. Чарло составил бы ему проблемы, но Головкин это монстр, этого у него не отнять, он очень хороший боксер.

Возраст это всего лишь цифры, мне самому в этом году исполнится 40 лет, а я себя прекрасно чувствую и могу заниматься боксом ещё 5 лет, пока мне позволяет тело и пока я могу выдавать конкурентные бои, — сказал Ише.