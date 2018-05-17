«Головкин — монстр, а возраст — всего лишь цифры». Экс-чемпион мира назвал GGG самым сильным боксером среднего веса

«Головкин самый сильный боксер среднего веса. Чарло составил бы ему проблемы, но Головкин это монстр, этого у него не отнять, он очень хороший боксер.
Возраст это всего лишь цифры, мне самому в этом году исполнится 40 лет, а я себя прекрасно чувствую и могу заниматься боксом ещё 5 лет, пока мне позволяет тело и пока я могу выдавать конкурентные бои, — сказал Ише.
«Самый крутой в первом среднем весе сейчас Джарретт Херд. Он побил другого лидера, теперь он заслужил уважение. Он будет сложным соперником для любого за счёт своих габаритов. Он очень большой и я не знаю никого в истории бокса таких размеров, кто укладывался бы в этот вес. Думаю, он любому составит проблем. Херд напоминает мне бойцов прошлого. Он очень простой, много не болтает, выходит в ринг и делает свое дело.