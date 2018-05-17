Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве нашли квартиру с собственным входом в метро
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Мама рассказала, как ее ребенок родился два раза
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Мама Тимати показала Алену Шишкову без макияжа
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
США
Чехия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Россия
Канада
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Швеция
Латвия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Финляндия
Швейцария
Хоккей. НХЛ
18.05
Вашингтон Кэпиталз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден Найтс4
Виннипег Джетс2
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
Вашингтону не понравилось, как Путин вел грузовик
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Тренер Канады выделил Дацюка и Капризова в составе России
Не стой на пути: Мадрид захватил еврокубки
К ЧМ-2018 выпустили пособие, как понравиться россиянкам
Старшая дочь Меладзе показала стройную фигуру в купальнике
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
12Роман Павлюченко: спящий гигант завершает карьеру
32«Спартак» проиграл «Динамо» и пропустил ЦСКА
15:13 (мск), источник: Sports.kz

«Головкин — монстр, а возраст — всего лишь цифры». Экс-чемпион мира назвал GGG самым сильным боксером среднего веса

Экс-чемпион мира в первом среднем весе Ише Смит, карьера которого в настоящее время находится на спаде за счёт поражений в своих двух последних боях, рассказал о ситуации в его весовой категории и в среднем весе, назвав самых сильных бойцов данных весовых категорий. По мнению Ише Смита, 36-летний Геннадий Головкин ещё имеет силы и возможности править дивизионом, а чемпион мира по двум версиям в первом среднем весе Джарретт Херд благодаря своим экстраординарным габаритам является самым мощным соперником в его весе.

«Головкин самый сильный боксер среднего веса. Чарло составил бы ему проблемы, но Головкин это монстр, этого у него не отнять, он очень хороший боксер.

Читайте также
«Головкин замедлился и стал больше пропускать». Росадо назвал безопасным вариантом прошлый бой GGG

Возраст это всего лишь цифры, мне самому в этом году исполнится 40 лет, а я себя прекрасно чувствую и могу заниматься боксом ещё 5 лет, пока мне позволяет тело и пока я могу выдавать конкурентные бои, — сказал Ише.

«Самый крутой в первом среднем весе сейчас Джарретт Херд. Он побил другого лидера, теперь он заслужил уважение. Он будет сложным соперником для любого за счёт своих габаритов. Он очень большой и я не знаю никого в истории бокса таких размеров, кто укладывался бы в этот вес. Думаю, он любому составит проблем. Херд напоминает мне бойцов прошлого. Он очень простой, много не болтает, выходит в ринг и делает свое дело.

Головкин сменил место в рейтинге самых высокооплачиваемых боксеров мира Forbes
Главный экзамен. Есть ли у России шансы против Макдэвида?
СМИ: «Зенит» намерен купить игрока «Ромы» за € 50 млн
Тренер Канады выделил Дацюка и Капризова в составе России
Не стой на пути: Мадрид захватил еврокубки
«Спартаку» понадобился олимпийский чемпион
Вадим Шипачев подписал контракт с московским «Динамо»
Денисов: Черчесов сказал: «Пошли в душ, я тебе там шею сломаю»
Новости
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз Модель родила сына.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь