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14:32 (мск), источник: Vesti.kz

Журналист из США о восходящей звезде мексиканского бокса: Затмит «Канело» с Головкиным

Новоиспеченный чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Хайме Мунгуйя (29−0, 25 KO) уже через пару лет может отобрать звание главной звезды Мексики у своего соотечественника Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО). Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выдвинул известный инсайдер и журналист Fightnews.com Мигель Ангель Марвилла.

Источник: Vesti.kz

«Ему удался прекрасный старт. Сейчас Хайме нужно двигаться в первом среднем дивизионе и постепенно улучшать оппозицию. В качестве соперников он может подобрать боксеров уровня Ванеса Мартиросяна, Лиама Смита, Йошихиро Камегаи.

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О Головкине или «Канело» ему нужно забыть. Как минимум на пару лет, чтобы набраться опыта и довести свои навыки до топового уровня. Если все пройдет хорошо, то Мунгуйя уже через пару лет может затмить «Канело» с Головкиным и стать главной мексиканской звездой, — отметил Марвилла.

Напомним, в минувший уик-энд в Вероне (штат Нью-Йорк, США) 21-летний Мунгуйя нокаутировал Саддама Али (26−2, 14 КО) в четвертом раунде и отобрал у него чемпионский пояс. После поединка он изъявил желание провести бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО), владеющим поясами WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.

Ранее Мунгуйя рассматривался в качестве замены Альваресу, который из-за двух положительных допинг-проб отказался от второго боя с Головкиным. Но Атлетическая комиссия штата Невады (NSAC) запретила мексиканцу драться с GGG — поводом стало отсутствие опыта 12-раундовых поединков и всего одно выступление в США к тому моменту. В итоге Головкин 5 мая нокаутировал американца Ванеса Мартиросяна (36−3−1, 21 КО).

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