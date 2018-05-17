«По ТВ смотришь — идти не хочется. Я готов пойти в отставку». В женском боксе предложили воспитать «нового Головкина»

Участие в совете, который прошел сегодня, 17 мая, в Астане приняли тренеры областных женских сборных команд. В эти дни в столице как раз проходит женский чемпионат страны.

Отмечается, что в этом году зафиксирован спад числа участниц турнира. Так, в прошлом году на соревнование прибыли 86 боксерш, тогда как в этом — 76, а Западно-Казахстанская область вообще не представила участниц.

«Никто не хочет заниматься с детьми, нет новых имен. Несколько лет на чемпионатах страны мы видим одни и те же лица, — констатировал заместитель управления культуры и спорта Астаны Берик Маржикпаев. — Регионы не ищут новых спортсменок, не проводят отбор. А между тем согласно новому закону о финансировании олимпийского спорта бокс в Казахстане вошел в группу А, как самый перспективный вид и он получает и будет получать хорошие средства на развитие».

По мнению главного тренера сборной Вадима Присяжнюка, хуже всего дела обстоят в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях. Там, судя по всему, женский бокс вообще не приветствуют, не говоря уже об открытии новых секций и наборе спортсменок.

С предложениями выступили почти все собравшиеся тренеры — из Жамбылской, Карагандинской, Костанайской областей, из Северного и Южного Казахстана, Алматы. Тренерский совет обсудил несколько вопросов, в том числе о допуске на взрослые чемпионаты страны 17-летних спортсменок, совместных сборах молодежной и взрослой команд, и один из главных — о повышении квалификации тренеров. Все эти предложения лягут в основу новой программы развития женского бокса.