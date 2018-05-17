Обязательный претендент назвал главное условие для боя с Головкиным

По его словам, его гонорар должен оправдывать весь возможный риск выхода на бой с Головкиным.
Чарло добавил, что максимально хорошо подготовится к данному поединку и с удовольствием померяется силами с Головкиным, так как хочет себя испытать.
«Правда состоит в том, что если мне выпишут большой чек, я буду тем молодым и голодным львом, который согласится на бой и ухватится за этот шанс провести бой со взрослым бойцом, с большим и сильным зверем. Я тот тип бойца, который любит вызовы. Я приведу себя в максимально возможную хорошую физическую форму, окружу себя наиболее позитивными людьми, в моем лагере будет максимально рабочая атмосфера и каждый мускул в моем теле будет готов к этому бою. Я выйду в ринг и проведу этот бой», — сказал Чарло.
Ранее Чарло назвал себя ночным кошмаром для Головкина и раскритиковал того за уклонение от боя с ним. А тренер американца уличил казахстанца в трусости перед его подопечным.
Напомним, 21 апреля Чарло нокаутировал во втором раунде соотечественника Уго Сентено-младшего (26−2, 14 КО) и стал обязательным претендентом для Головкина. После победы Джермалл бросил вызов чемпиону.