Обязательный претендент назвал главное условие для боя с Головкиным

«Правда состоит в том, что если мне выпишут большой чек, я буду тем молодым и голодным львом, который согласится на бой и ухватится за этот шанс провести бой со взрослым бойцом, с большим и сильным зверем. Я тот тип бойца, который любит вызовы. Я приведу себя в максимально возможную хорошую физическую форму, окружу себя наиболее позитивными людьми, в моем лагере будет максимально рабочая атмосфера и каждый мускул в моем теле будет готов к этому бою. Я выйду в ринг и проведу этот бой», — сказал Чарло.