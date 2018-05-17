Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Призыв жителей Закарпатья по Крыму удивил украинцев
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
В Сети считают, что сын Пугачевой и Галкина похож на Киркорова
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
У Виктории Бони роман с французским миллиардером
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
США
Чехия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Россия
Канада
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Швеция
Латвия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Финляндия
Швейцария
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден Найтс4
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
18.05
Вашингтон Кэпиталз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Экс-депутат Рады: "Нас облетают самолеты – а у вас Крымский мост"
Евгения Медведева ответила бывшему тренеру
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Тренер Канады выделил Дацюка и Капризова в составе России
Буффон объявил об уходе из «Ювентуса» после 17 лет выступлений
Первое свадебное фото Гира и его жены украсило обложку журнала
У Виктории Бони роман с французским миллиардером
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
8Хэмилтон выиграл Гран-при Испании
8Россия обыграла сборную Швейцарии
12:49 (мск), источник: Vesti.kz

Обязательный претендент назвал главное условие для боя с Головкиным

«Временный» чемпион WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (27−0, 21 КО) в интервью EsNews заявил о готовности провести бой с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО), но при одном условии.

Источник: Reuters

По его словам, его гонорар должен оправдывать весь возможный риск выхода на бой с Головкиным.

Читайте также
«Мне нужно биться с Головкиным за Америку». Опасен ли для GGG Чарло?

Чарло добавил, что максимально хорошо подготовится к данному поединку и с удовольствием померяется силами с Головкиным, так как хочет себя испытать.

«Правда состоит в том, что если мне выпишут большой чек, я буду тем молодым и голодным львом, который согласится на бой и ухватится за этот шанс провести бой со взрослым бойцом, с большим и сильным зверем. Я тот тип бойца, который любит вызовы. Я приведу себя в максимально возможную хорошую физическую форму, окружу себя наиболее позитивными людьми, в моем лагере будет максимально рабочая атмосфера и каждый мускул в моем теле будет готов к этому бою. Я выйду в ринг и проведу этот бой», — сказал Чарло.

Ранее Чарло назвал себя ночным кошмаром для Головкина и раскритиковал того за уклонение от боя с ним. А тренер американца уличил казахстанца в трусости перед его подопечным.

Напомним, 21 апреля Чарло нокаутировал во втором раунде соотечественника Уго Сентено-младшего (26−2, 14 КО) и стал обязательным претендентом для Головкина. После победы Джермалл бросил вызов чемпиону.

"По ТВ смотришь - идти не хочется. Я готов пойти в отставку". В женском боксе предложили воспитать "нового Головкина"
Главный экзамен. Есть ли у России шансы против Макдэвида?
Назван лучший игрок финала Лиги Европы
Тренер Канады выделил Дацюка и Капризова в составе России
Буффон объявил об уходе из «Ювентуса» после 17 лет выступлений
«Спартаку» понадобился олимпийский чемпион
Вратарь «Вегаса» тащит команду к Кубку Стэнли (видео)
Денисов: Черчесов сказал: «Пошли в душ, я тебе там шею сломаю»
Новости
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Долина с внучкой, Чехова и другие на вручении премии «Дай пять!» Дети и подростки выбрали любимых звезд в рамках национальной телевизионной премии канала СТС
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз Модель родила сына.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь