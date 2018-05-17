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11:15 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин только второй, или как эксперты ESPN выбирали лидера рейтинга P4P

Популярное издание ESPN опубликовало обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound).

Источник: Vesti.kz

Первое место в нем занимает украинец Василий Ломаченко (11−1, 9 КО), недавно завоевавший титул чемпиона мира в третьей весовой категории за рекордные 12 поединков. Из десяти экспертов ESPN восемь отдали первое место Ломаченко.

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Следом за ним располагается чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО), которому только один эксперт дал первое место, тогда как семеро — второе. Еще один из составителей рейтинге поставил GGG на третье место, а известный тренер и аналитик Тедди Атлас дал казахстанцу самую низкую позицию — пятую строчку.

Тройку лидеров с существенным разрывом замыкает американец Теренс Кроуфорд (32−0, 23 КО), покоривший в 2017-м году звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе. За третье место Кроуфорда проголосовало семь экспертов.

Полностью рейтинг P4P по версии ESPN выглядит так:
1. Василий Ломаченко
2. Геннадий Головкин
3. Теренс Кроуфорд
4. Эррол Спенс
5. Майки Гарсия
6. Срисакет Сор Рунгвисаи
7. Сергей Ковалев
8. Деонтей Уайлдер
9. Наоя Иноуэ
10. Кит Турман.

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