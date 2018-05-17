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09:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Головкин замедлился и стал больше пропускать». Росадо назвал безопасным вариантом прошлый бой GGG

Бывший претендент на чемпионский титул в среднем весе американец Габриэль Росадо (24−11, 14 КО) выразил разочарование выбором его бывшего соперника — чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) в последнем бою.

Головкин 5 мая в Карсоне успешно защитил титулы, нокаутировав во втором раунде американца армянского происхождения Ванеса Мартиросяна (36−4−1, 21 KO). Хотя изначально соперником GGG должен был стать мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО), но того дисквалифицировали из-за двух положительных допинг-проб.

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Росадо негодует по поводу того, как Мартиросяну после поражения и двухлетнего простоя вне ринга дали титульный бой. Экс-претендент добавил, что предлагал свою кандидатуру в качестве замены, когда стало известно, что бой Головкина и Альвареса не состоится.

«Когда я дрался с Головкиным, то поднялся в весе и не хотел соглашаться на промежуточный вес, поэтому то, что Ванес поднялся из первого среднего веса является не очень хорошим оправданием для его поражения. Он получил титульный шанс, что само по себе сумасшествие, не выходя на ринг более двух лет. Как только «Канело» выбыл, я сразу же захотел драться с Головкиным. В своих соцсетях я размещал призывы к этому бою, многие болельщики говорили, что хотели бы увидеть этот бой.

Головкин уже замедлился, но бить он все еще умеет, так как бойцы не теряют свою физическую силу, но замедлился он сильно и, по-моему мнению, больше стал пропускать. Тогда до боя оставался месяц и я бы успел подготовиться. Это был бы отличный бой, но был выбран Ванес, потому что впереди был большой бой с «Канело», и Геннадию нужен был безопасный вариант, — заявил Росадо в интервью EsNews.

Напомним, Росадо встречался с Головкиным в январе 2013 года. Американец проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.

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