Тренер чемпиона WBC раскритиковал Головкина за подбор соперников и методы работы Санчеса

Ранее Ариза заявил, что команда Головкина умоляла Бенавидса не бросать им вызов, когда у казахстанский сорвался майский матч-реванш с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

По мнению тренера Бенавидеса, GGG намеренно выбрал себе легкого соперника в лице Ванеса Мартиросяна (36−4−1, 21 KO), хотя имел возможность встретиться с другим боксером. Головкина, напомним, нокаутировал претендента во втором раунде.

«Ванес никогда не боксировал вне 154 футов (первого среднего веса). Он легко укладывается в 154 фунта. Но нельзя выбирать таких соперников, если ты хочешь, чтобы тебя называли номером один в P4P. Головкин продолжает говорить:»Это легко. Все, что нужно для боя — это позвонить нам". Мы так сделали, однако бой не состоялся. Нельзя вот так тщательно подбирать соперников. Головкин сделал то, что и должен был в поединке против парня, который не боксировал два года и согласился драться за две недели до боя, и который обычно выступает в 154 фунтах.

Сейчас Головкин уже не тот боксер, что был раньше. Он слишком много пропускает ударов в голову, а это, полагаю, показатель его тренировок. Абель Санчес — тренер старой школы, он не особо ученый. С Головкиным происходят те же перемены, что и с Мэнни Пакьяо. В последние годы карьеры боксеру нужна опытная и образованная команда, способная маневрировать бойцом, который уже выходит на закат, — сказал Ариза в интервью FightHype.com.