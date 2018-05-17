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08:59 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер чемпиона WBC раскритиковал Головкина за подбор соперников и методы работы Санчеса

Тренер чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе американца Давида Бенавидеса (20−0, 17 КО) Алекс Ариза раскритиковал чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−0−1, 34 КО) за избирательный подход к выбору соперников.

Ранее Ариза заявил, что команда Головкина умоляла Бенавидса не бросать им вызов, когда у казахстанский сорвался майский матч-реванш с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

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По мнению тренера Бенавидеса, GGG намеренно выбрал себе легкого соперника в лице Ванеса Мартиросяна (36−4−1, 21 KO), хотя имел возможность встретиться с другим боксером. Головкина, напомним, нокаутировал претендента во втором раунде.

«Ванес никогда не боксировал вне 154 футов (первого среднего веса). Он легко укладывается в 154 фунта. Но нельзя выбирать таких соперников, если ты хочешь, чтобы тебя называли номером один в P4P. Головкин продолжает говоритьЭто легко. Все, что нужно для боя — это позвонить нам". Мы так сделали, однако бой не состоялся. Нельзя вот так тщательно подбирать соперников. Головкин сделал то, что и должен был в поединке против парня, который не боксировал два года и согласился драться за две недели до боя, и который обычно выступает в 154 фунтах.

Сейчас Головкин уже не тот боксер, что был раньше. Он слишком много пропускает ударов в голову, а это, полагаю, показатель его тренировок. Абель Санчес — тренер старой школы, он не особо ученый. С Головкиным происходят те же перемены, что и с Мэнни Пакьяо. В последние годы карьеры боксеру нужна опытная и образованная команда, способная маневрировать бойцом, который уже выходит на закат, — сказал Ариза в интервью FightHype.com.

Добавим, что Бенавидес помогал Головкину готовиться к поединку с тогда еще «регулярным» чемпионом WBA в среднем весе американцем Дэниэлом Джейкобсом. Этот бой состоялся 18 марта в Нью-Йорке и завершился победой GGG по очкам.

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