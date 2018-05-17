О’Салливан: Сумеет ли Головкин справиться с моей мощью? Я видел, как он пропускал удары Ванеса

Стоит отметить, что «Спайк» мог стать соперником Головкина еще 5 мая, после того как у Геннадия сорвался реванш с Канело Альваресом.
Однако, ирландца не устроил размер предложенного вознаграждения, и в итоге казахстанец встретился с Ванесом Мартиросяном, который был нокаутирован во втором раунде.
«Я не был особо удивлен (развязкой), потому что она была всего лишь вопросом времени — так или иначе, Мартиросян бы все равно оказался на канвасе. Головкин хорошо использовал джеб и сделал свою работу. Начал он довольно медленно, но затем, во втором раунде, поднажал и получил победу», — вкратце пересказал перипетии боя 5 мая О’Салливан.
«Наш бой (с Головкиным) будет лучше, чем этот, — обещает ирландец. — Я вижу у него слабости. Это будет очень зрелищное представление, бой в мексиканском стиле, который завершится моей победой. Вопрос в том, сумеет ли Головкин справиться с моей мощью? Я видел, как он пропускал удары Ванеса, и со мной это будет совершенно другая история. Будучи настоящим панчером среднего веса, я обеспечу ему куда больше проблем, если мы таки встретимся».