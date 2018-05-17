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08:57 (мск), источник: Vesti.kz

О’Салливан: Сумеет ли Головкин справиться с моей мощью? Я видел, как он пропускал удары Ванеса

Ирландский средневес Гэри «Спайк» О’Салливан (28−2, 20 КО) обещает как минимум устроить проблемы чемпиону мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину (38−0−1, 34 КО), если им доведется пересечься в одном ринге, хотя не скрывает, что выйдет на такой бой за победой. Об этом пишет vRINGe.com.

Стоит отметить, что «Спайк» мог стать соперником Головкина еще 5 мая, после того как у Геннадия сорвался реванш с Канело Альваресом.

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Однако, ирландца не устроил размер предложенного вознаграждения, и в итоге казахстанец встретился с Ванесом Мартиросяном, который был нокаутирован во втором раунде.

«Я не был особо удивлен (развязкой), потому что она была всего лишь вопросом времени — так или иначе, Мартиросян бы все равно оказался на канвасе. Головкин хорошо использовал джеб и сделал свою работу. Начал он довольно медленно, но затем, во втором раунде, поднажал и получил победу», — вкратце пересказал перипетии боя 5 мая О’Салливан.

«Наш бой (с Головкиным) будет лучше, чем этот, — обещает ирландец. — Я вижу у него слабости. Это будет очень зрелищное представление, бой в мексиканском стиле, который завершится моей победой. Вопрос в том, сумеет ли Головкин справиться с моей мощью? Я видел, как он пропускал удары Ванеса, и со мной это будет совершенно другая история. Будучи настоящим панчером среднего веса, я обеспечу ему куда больше проблем, если мы таки встретимся».

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