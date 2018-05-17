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08:53 (мск), источник: Vesti.kz

Де Ла Хойя рассказал о вражде «Канело» с Головкиным и прогрессе в переговорах по реваншу

Промоутер экс-чемпиона мира в двух весовых категориях мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) Оскар Де Ла Хойя из Golden Boy Promotions поделился ожиданиями от матча-реванша его подопечного с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО), который ожидается в сентябре.

По его мнению, повторный поединок будет более интересным, чем первый, из-за более напряженных отношений между боксерами.

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Де Ла Хойя добавил, что за последние несколько дней произошел некоторый прогресс в переговорах с командой Головкина относительно организации реванша.

«Думаю, репутация «Канело» немного пострадала в США. Но знаете что? Я всегда говорил, что ты хорош настолько, насколько хорош твой последний бой. Так что он в полном порядке. Он хочет драться. «Канело» хочет и дальше доказывать, что невиновен и все это было ошибкой. Это забавно, потому что когда я был в Мексике и спрашивал людей, что они думают о ситуации вокруг «Канело», они все были в недоумении, мол, а что с ним случилось? Повторный бой с Головкиным будет еще интереснее, поскольку теперь соперники относятся друг к другу более враждебно.

Я на 75 процентов уверен в том, что мы сможем договориться с командой Головкина, хотя их комментарии в наш адрес были слегка пренебрежительны. Но разумеется, у каждого своя тактика ведения переговоров. Но повторюсь, я на 75 процентов уверен, что все получится и я доволен тем, как в последнее время идут переговоры. Пока нет точной даты, но прогресс очевиден, — цитирует промоутера BoxingScene.com.

Напомним, что изначально реванш Головкина и «Канело» должен был состояться 5 мая там, где в сентябре прошлого года боксеры завершил вничью 12-раундовое противостояние — на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Однако за два месяца до боя мексиканец провалил допинг-тест и был дисквалифицирован на полгода, а поединок с казахстанцем отменили. После этого стало известно, что «Канело» по собственной инициативе вышел из программы добровольного допинг-тестирования.

Накануне Альварес объявил о возобновлении возобновлении сотрудничества с VADA (Ассоциацией добровольного тестирования на допинг), которая совместно с WBC (Всемирным боксерским советом) организовала программу за чистый бокс.

Отметим, что вступление «Канело» в программу «Чистый бокс» и прохождение проверок на протяжении всего периода подготовки к бою было одним из основных требований команды Головкина для организации их реванша.

Срок дисквалификации «Канело» истекает в середине августа, а его возвращение намечено на 15 сентября. Ранее команда мексиканца заявляла, что их приоритетом на этот срок является реванш с казахстанцем.

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