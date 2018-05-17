«Канело» о допинг-скандале перед реваншем с Головкиным: Этот случай поучительнее, чем поражение Мейвезеру

Напомним, «Канело» был вынужден отказаться от запланированного на 5 мая реванша с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) после того, как две
Накануне Альварес объявил о возобновлении возобновлении сотрудничества с VADA (Ассоциацией добровольного тестирования на допинг), которая совместно с WBC (Всемирным боксерским советом) организовала программу за чистый бокс.
«Я всегда знал, кто я и что я. Я собрался с мыслями и сказал, что пойду на все, чтобы показать, что я чист. Я поставил все на карту, согласившись на тест волос, и я хочу, чтобы другие боксеры последовали моему примеру… Действия говорят лучше слов, так что моя репутация оказалась невредима.
Сейчас я на том этапе своей жизни, когда я многому учусь и взрослею. Несомненно, этот случай стал даже более поучительным, чем поражение Флойду Мейвезеру. Тогда я дрался и проиграл в бою, а в нынешней ситуации, я могу защищаться от обвинений только посредством тестов. Я повзрослел, пока разбирался с этим.
В сентябре я вернусь на ринг, и сейчас это моя главная цель. Это самое важное, и теперь я считаю, что это новая глава моей жизни. Если меня спросят о самом сложном году в жизни, я назову таковым текущий. Но это сделает меня лишь сильнее, — сказал Альварес.
Срок дисквалификации «Канело» истекает в середине августа, а его возвращение намечено на 15 сентября. Ранее команда мексиканца заявляла, что их приоритетом на этот срок является реванш с казахстанцем.
Отметим, что вступление «Канело» в программу «Чистый бокс» и прохождение проверок на протяжении всего периода подготовки к бою было одним из основных требований команды Головкина для организации их реванша. Стороны уже начали переговоры.
Первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16 сентября 2017 года в