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08:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» о допинг-скандале перед реваншем с Головкиным: Этот случай поучительнее, чем поражение Мейвезеру

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) прокомментировал возвращение в программу добровольного допинг-тестирования «Чистый бокс» и призвал коллег по цеху последовать его примеру. Об этом сообщает BoxingScene.com.

Напомним, «Канело» был вынужден отказаться от запланированного на 5 мая реванша с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО) после того, как две допинг-пробы от 17 и 20 февраля оказались положительными на кленбутерол. Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала мексиканца на полгода. После вынесения этого вердикта стало известно, что «Канело» по собственной инициативе вышел из программы добровольного допинг-тестирования.

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Накануне Альварес объявил о возобновлении возобновлении сотрудничества с VADA (Ассоциацией добровольного тестирования на допинг), которая совместно с WBC (Всемирным боксерским советом) организовала программу за чистый бокс.

«Я всегда знал, кто я и что я. Я собрался с мыслями и сказал, что пойду на все, чтобы показать, что я чист. Я поставил все на карту, согласившись на тест волос, и я хочу, чтобы другие боксеры последовали моему примеру… Действия говорят лучше слов, так что моя репутация оказалась невредима.

Сейчас я на том этапе своей жизни, когда я многому учусь и взрослею. Несомненно, этот случай стал даже более поучительным, чем поражение Флойду Мейвезеру. Тогда я дрался и проиграл в бою, а в нынешней ситуации, я могу защищаться от обвинений только посредством тестов. Я повзрослел, пока разбирался с этим.

В сентябре я вернусь на ринг, и сейчас это моя главная цель. Это самое важное, и теперь я считаю, что это новая глава моей жизни. Если меня спросят о самом сложном году в жизни, я назову таковым текущий. Но это сделает меня лишь сильнее, — сказал Альварес.

Срок дисквалификации «Канело» истекает в середине августа, а его возвращение намечено на 15 сентября. Ранее команда мексиканца заявляла, что их приоритетом на этот срок является реванш с казахстанцем.

Отметим, что вступление «Канело» в программу «Чистый бокс» и прохождение проверок на протяжении всего периода подготовки к бою было одним из основных требований команды Головкина для организации их реванша. Стороны уже начали переговоры.

Первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Боксеры не смогли выявить победителя — итогом 12-раундового противостояния стала ничья. Этот результат позволил GGG сохранить титулы, но прервал победную серию.

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